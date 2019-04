JxCat no aclareix les "línies vermelles" a Sánchez: entre no negar el referèndum i exercir l'autodeterminació

Junts per Catalunya insisteix que no donarà un "xec en blanc" a Pedro Sánchez per investir-lo president, però és a l'hora de situar les "línies vermelles" al líder del PSOE que no aclareix quines són les seves condicions per donar-li suport. En una entrevista a l'ARA, el cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, assegura que no faran president Pedro Sánchez "sense un compromís de solució dialogada a la crisi i que inclogui el referèndum" i, en un article a 'La Vanguardia' amb Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, els caps de llista afegeixen: "No mirarem cap a un altre costat a l'hora de fer possible un govern estable, sempre que el candidat es comprometi a abordar el camí del diàleg i no negui el referèndum d'autodeterminació com una de les opcions de solució". I continuen: "Mantindrem una posició inequívoca i clara en el diàleg, però no seran barreres infranquejables si hi ha bona voluntat de dialogar".

Preguntada per aquesta qüestió, la número 2 de JxCat per Barcelona, Laura Borràs, ha dit que els presos de JxCat "diuen el mateix" que la llista de Junts per Catalunya, però ha pujat un grau més en les condicions per a una investidura. "Les línies vermelles no venen ni van, són allà on han de ser: en no recular en drets fonamentals, la fi de la repressió i fer possible l'exercici del dret a l'autodeterminació; és el que nosaltres posem com a condició", ha afirmat en declaracions als mitjans de comunicació al Mercat de la Concepció de Barcelona.

I sobre si l'acord amb el PSOE passa per la possibilitat de parlar d'un referèndum o de concretar-lo, ha dit: "No parlar. Exercir l'autodeterminació". Borràs ha defensat que hi haurà un PSOE o un altre en funció de amb qui hagi de pactar, i ha insistit en la possibilitat que sumi amb Ciutadans i apliqui un 155. "Hi haurà un PSOE diferent en funció de amb qui pugui pactar, dependrà dels nostres vots. Hi ha un PSOE que ha fet possible el 155, la repressió amb el PSOE ha anat més enllà volent imputar els votants de l'1 d'Octubre", ha asseverat. "Si necessita els nostres vots, haurà d'escoltar les nostres exigències", ha conclòs.

Per a Borràs les línies vermelles són la "metàfora" per marcar els punts que per a la candidatura "no són negociables". "Anem a negociar, sí, som els campions de la negociació perquè és el que volem fer, però els acords han de passar per no renunciar als drets fonamentals", ha assegurat Borràs, l'endemà que l'expresident Carles Puigdemont també digués que hi havia unes qüestions que eren "innegociables" per a JxCat. "En el cas de Pedro Sánchez no li regalarem res perquè no pagarem per avançat. No li pot sortir de franc haver estat còmplice de la repressió i del 155", ha afirmat.

Albiol creu que Sánchez té la porta oberta a l'indult dels presos

A l'expresident dels populars catalans i candidat a l'alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, no li sorprèn que els partits independentistes "prefereixin" un govern de Pedro Sánchez abans que un dirigit per Pablo Casado, perquè "saben que amb el PP no aconseguiran els seus objectius, entre els quals, l'indult". Albiol creu que Sánchez no tindrà "cap mirament a l'hora d'articular un indult i que els que van intentar separar Catalunya d'Espanya se'n vagin sense pagar el que han fet".