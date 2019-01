JxCat reclama la investidura de Puigdemont un any després del 30 de gener: "Era i és la decisió correcta"

Un any després que el president del Parlament, Roger Torrent, suspengués el ple d'investidura de Carles Puigdemont pel veto del Tribunal Constitucional -el 30 de gener de 2018-, JxCat ha emès un vídeo reclamant la seva investidura. Amb a participació de gairebé tots els diputats, tan d'independents com del PDECat, afirmen que "tot el que ha passat aquest any evidencia que la decisió correcta era i és investir Puigdemont". A més, recorden que el ple de la cambra ha votat diverses resolucions on s'expressa la voluntat d'elegir-lo president i es "reconeix la seva legitimitat com a president de Catalunya". Així, apel·len a les forces independentistes i als "demòcrates" a "restituir-lo" a ell i al seu Govern.

"Just avui fa un any que s'hauria d'haver celebrat el ple d'investidura per restituir el president legítim de Catalunya Carles Puigdemont", comença el portaveu del grup, Albert Batet. "Ho havia decidit la ciutadania a les urnes el 21-D i ho havia acordat la majoria parlamentària independentista", segueixen altres diputats.

Avui fa un any que s'hauria d'haver celebrat el ple d'investidura per restituir el president @KRLS Puigdemont.



El nostre compromís de restituir-lo continua vigent.



Hi érem, hi som, hi serem.



#presidentPuigdemont pic.twitter.com/Q5Hlpa1BJI — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) 30 de enero de 2019

D'aquesta manera envien un missatge a ERC i també la CUP -que ja s'ha mostrat disposada a fer-ho- per intentar reelegir l'expresident, ara exiliat a Waterloo. De fet, des de fa setmanes que JxCat insisteix amb aquesta idea i el mateix Puigdemont ha assegurat que era qüestió de la "voluntat del Parlament". Tanmateix, fonts de JxCat afirmen que no és un escenari imminent i que no ho faran sense un acord amb els republicans. La qüestió de la investidura de Puigdemont és, des de fa un any, motiu de discrepància entre els dos socis de Govern i que ha aflorat en els moments de crisi de la legislatura.

Els diputats de JxCat afirmen que l'Estat no ha respectat el resultat de les eleccions del 21 de desembre i que "s'han trepitjat els drets civils i polítics" de diputats i de la ciutadania. "La repressió continua malgrat els intents de l'independentisme d'obrir escenaris de diàleg i obrir una negociació per trobar una sortida política al conflicte", analitzen.