JxCat retira la moció que insistia en l'autodeterminació per no interferir en les negociacions de la investidura

A un dia que comenci el ple que l'havia de debatre, JxCat ha decidit retirar la moció que tornava a reivindicar l'autodeterminació per no interferir en les negociacions per la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez. "És una decisió d'oportunitat política i de calendari polític. A Madrid hi ha unes negociacions, i el debat d'aquesta moció podria generar elements de complicació en aquest moment de les negociacions", ha argumentat el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, en una atenció als mitjans de comunicació al Parlament. Pujol ha explicat que, de moment, deixen la moció "sobre la taula" i que es reserven el dret de tornar-la a situar en el debat parlamentari quan ho considerin oportú.

De tota manera, ha volgut deixar clar que aquest decisió no vol dir que renunciïn a res del que demanava el text, en què s'exigia, entre d'altres, la figura d'un mediador o relator per la taula de diàleg entre Catalunya i l'Estat. "La moció fixa la posició de JxCat en les relacions entre Catalunya i l'Estat, no ens movem d'on érem", ha afirmat Pujol. En aquesta decisió, segons Pujol, no hi ha interferit el PSOE ni tampoc ERC, tot i que ha afirmat que els republicans n'estan al corrent.

En aquest sentit, ha insistit que si l'haguessin acabat debatent al ple d'aquest dimecres aquest gest podria haver sigut "malinterpretat i utilitzat pel PSOE per no tenir una actitud positiva". De cara als pròxims dies, Pujol ha explicat que estan pendents de tancar una nova trobada entre JxCat i el PSOE per continuar explorant el seu suport a la investidura de Pedro Sánchez. "Sabem que la política està plena de gestos, i un gest pot facilitar que una conversa sigui més fluïda", ha sentenciat el portaveu de JxCat.

Poca estona després que Eduard Pujol anunciés que retiraven la moció, la diputada de JxCat al Congrés de Diputats, Laura Borràs, ha fet un tuit on assegurava que la seva feina a Madrid "no és facilitar cap acord amb el PSOE", sinó "garantir solucions polítiques per Catalunya".

1. La feina de JxCat a Madrid no és facilitar cap acord amb el PSOE, és garantir solucions polítiques per Catalunya.

2. L'autodeterminació és l'eix central sobre el que pivota aquesta solució política.

És una qüestió de mínims democràtics, no ens hem mogut i no ens mourem d'aquí — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) December 10, 2019

La moció registrada la setmana passada, a part de tornar a reivindicar el dret a l'autodeterminació, també demanava que el Parlament constatés la necessitat d'una "mediació internacional" per "donar visibilitat i efectivitat" a una eventual negociació entre el govern espanyol i el català. A més, també demanava un "reconeixement institucional al màxim nivell" entre el govern català i l'espanyol que passi per "una interlocució sòlida" entre el president de la Generalitat i el president espanyol.

Els comuns aplaudeixen el gest

Un cop han conegut la notícia, els comuns han aplaudit el gest. La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, ha recordat que el seu grup no és partidari "d'insistir" en la via de votar mocions sobre l'autodeterminació al ple de la cambra catalana perquè "posa en perill la mesa del Parlament". "Hi ha altres maneres de reivindicar-ho", ha afirmat. De tota manera, sí que ha recordat que els comuns estan a favor que "al Parlament s'ha de poder debatre de tot".

Pel portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, en canvi, el gest de JxCat ha estat un "mer moviment tàctic" perquè considera que són "les mateixes persones que estan fent les mateixes coses". "A cada ple ens porten una bomba contra la democràcia", ha etzibat, i ha recordat que aquest dimecres, el ple ha de votar una iniciativa conjunta de JxCat, ERC i la CUP sobre la llibertat dels CDR empresonats.

Crítiques de la CUP

Per la seva banda, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha criticat que JxCat hagi retirat la moció sobre l'autodeterminació i ha assegurat que aquest fet evidencia que les negociacions per la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, busquen un "reencaix" de Catalunya a l'Estat. "ERC i JxCat podrien esdevenir peces clau per tancar el reencaix dins l'estat espanyol i donar estabilitat definitiva al règim del 78", ha afirmat en roda de premsa al Parlament.

Sirvent ha assegurat que s'han assabentat de la retirada d'aquesta moció per la premsa i ha recriminat a JxCat que intenti treure del centre de les negociacions el dret a l'autodeterminació: "És l'única forma de resoldre el conflicte". En aquest sentit, ha insistit que "la rebaixa de la situació, portarà a una situació contrària". "És el moment de l'organització i el poder popular per forçar una taula de mediació a nivell internacional perquè es reconegui el dret a l'autodeterminació com a poble", ha afegit.