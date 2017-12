JxCat afirma que el resultat del 21-D "ha d'obligar a negociar" el govern espanyol

"Veníem a parlar del país que ens mereixem i haurem de parlar del país que no ens mereixem". Elsa Artadi ha començat d'aquesta manera el que havia de ser la presentació del programa electoral de Junts per Catalunya i que ha acabat sent una reivindicació de la llibertat de presos i una mostra d'indignació per la decisió d'aquest dilluns del Tribunal Suprem de mantenir a Estremera i a Soto del Real Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La cap de campanya ha titllat de "devastador" el fet que Pablo Llarena mantingui la privació de llibertat a aquests dirigents i que la campanya electoral s'iniciï encara amb presos polítics.

Com a resposta, Artadi ha cridat la ciutadania a votar el 21 de desembre i a donar un resultat "contundent" a la llista que encapçala Carles Puigdemont i Jordi Sànchez, el primer a Bèlgica i el segon a la presó. "El resultat del 21-D ha d'obligar el govern espanyol a seure a la taula de negociació, perquè hauran d'acceptar el resultat", ha afirmat la cap de campanya acompanyada de diversos dirigents de la candidatura, que no han presentat els eixos sectorials del programa electoral -tal com estava previst- per posar en evidència el malestar per la decisió del Suprem. "No poden negar el que la gent està expressant en democràcia. Ells [el govern espanyol] han volgut fer veure que no existia el referèndum i és evident el que va passar", ha continuat, "com més força" obtenim el 21-D, més poder de negociació tindrem, ha aclarit. Artadi ha afirmat que la república catalana s'ha d'implementar a través de la "democràcia, el diàleg i la negociació".

Artadi també s'ha referit als punts comuns amb ERC i la CUP, amb qui està prevista una trobada aquesta tarda. Tal com ja va dir divendres, JxCat comparteix els tres punts programàtics que van proposar els cupaires i ha insistit que ja els ha incorporat en el seu programa electoral: llibertat de presos polítics, implementació de la república i procés constituent. Tanmateix, no hi haurà un redactat conjunt d'aquestes propostes en els programes electorals de les tres formacions independentistes, que ja estan tancats.

Un recurs davant la la Junta Electoral?

Després de conèixer la decisió del Tribunal Suprem, JxCat ha insistit que la seva candidatura es troba en una manca d'igualtat de condicions respecte la resta, ja que té els principals candidats a Brussel·les i a la presó. Tal com ja van dir la setmana passada, estan estudiant portar aquests fets davant la Junta Electoral: "El conseller Forn, Jordi Sànchez estan a la presó i el president i els consellers estan a l'exili. Això ens impedeix competir en aquestes eleccions amb una igualtat de condicions. No és més que un atemptat a la democràcia".

Artadi, a Pascal: "Les decisions es decidiran a través del diàleg i el consens"

La cap de campanya de Junts per Catalunya també ha contestat a la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, que en una entrevista a l'ARA aquest cap de setmana assegurava que les grans decisions durant la legislatura les prendrà el Partit Demòcrata. Artadi, per contra, ha dit que tot el que fa referència al grup parlamentari es decidirà a través del "diàleg i el consens" de tots els seus membres i ha recordat que la candidatura està encapçalada pel president, Carles Puigdemont. "S'ha de treballar escoltant a totes les veus i a partir d'aquí es prendran les decisions que s'hagin de prendre dins el grup parlamentari", ha afirmat. "Tenim una gran diversitat en aquesta llista", ha afegit.

El programa electoral del 21-D

El compromís: "continuar la construcció de la república"

Junts per Catalunya es compromet en l'apartat del Procés del programa electoral a dur a terme els següents punts:

"Restaurar el president de Catalunya, Carles Puigdemont", ja que consideren que impulsar qualsevol altre candidat és "legitimar l'article 155 i l'atac a la democràcia". Amplien aquesta "restitució" a la resta d'institucions catalanes, el Govern i el Parlament.

Es compromet a continuar, d'acord amb el "mandat democràtic del 27 de sembre i de l'1 d'octubre, amb la "construcció de la República" perquè considera que disposar d'un estat és "l'únic instrument per millora la cohesió social, augmentar la prosperitat i disposar d'un marc institucional òptim en benefici del 7,5 milions de catalans".

Recull també la promesa de "defensar la democràcia i les llibertats individuals i col·lectives" i "derrotar el tripartit del 155" a les urnes perquè asseguren que el PSC, PP i Ciutadans han volgut "suprimir" de manera "il·legítima" les institucions catalanes.

Exigeix la "revocació de les causes pendents per motius polítics i posar fi a l'estat d'excepció. "En una democràcia, el que et porta a governar no pot ser que sigui el que et porta a la presó", afirma el programa electoral.

Posar fi a l'aplicació de l'article 155, la intervenció financera de la Generalitat i l'"ocupació policial espanyola" a Catalunya.

També exigeix al govern espanyol que "accepti els resultats electorals" del 21 de desembre.

Unilateralitat?

Sobre la via per dur a terme aquests objectius -bona part d'ells també depenen del govern espanyol, la Fiscalia o els tribunals- Artadi ha dit que s'ha de fer a través de la "democràcia, la negociació i el pacta". En relació a l'estratègia unilateral - que la CUP ja ha dit que és condició perquè investeixin a un president- JxCat ha dit que qui ha optat per la unilateralitat ha estat el govern espanyol amb l'aplicació del 155, l'empresonament de dirigents polítics o la violència policial per l'1-O. En el programa electoral diu: "Prioritzem la via del diàleg, com sempre hem fet; reafirmant sempre el nostre dret a l’autodeterminació, emparat en els tractats internacionals signats per l'estat espanyol, que prevalen a la pròpia Constitució".

Pel que fa al procés constituent, Junts per Catalunya diu que una de les "principals ambicions polítiques és promoure un debat a escala nacional que abordi els eixos que han d'abordar la constitució de la república catalana. Posen d'exemple el Congrés de Cultura Catalana de finals del setanta, com una experiència per definir els reptes de país".

JxCat es compromet a "restablir" la xarxa de delegacions a l'exterior

El programa es divideix en diversos eixos sectorials, entre els quals la projecció exterior. En aquest capítol, la candidatura de Carles Puigdemont promet restablir tota la xarxa de delegacions a l'exterior de la Generalitat, suprimides pel govern espanyol -la setmana passada també es van acomiada una trentena de persones d'aquestes oficines-; "crear un cos d'excel·lència" que treballi pels interessos de Catalunya; i signar els tractats que cregui convenients.

Malgrat que Carles Puigdemont va posar sobre la taula la possibilitat de fer un referèndum sobre la pertinença dins la Unió Europea, en el programa s'aposta per una "Europa federal" i que actuï d'acord amb els seus "valors fundacionals".

El programa també parla de les relacions internacionals de Catalunya. Assegura que "cal dotar el país d'un institut d'estudis estratègics" que impulsi la recerca en seguretat, defensa, relacions de caire estratègic partint de la ubicació geopolítica del Principat.

Més jutges

En l'àmbit de la justícia, Junts per Catalunya advoca per "duplicar" el nombre de jutges, tot i que aquesta és una competència estatal. Proposa convertir els lletrats de l'administració de justícia en jutges "amb una formació adequada i una prova de nivell".

També fan referència a "retornar el prestigi a la Fiscalia", "preservar el secret de les actuacions judicials" i protegir el "dret a la intimitat" i a la pròpia imatge per tal d'"evitar filtracions de dades de procediments decretats secrets per l'autoritat judicial". També exigeixen que per exercir en l'administració de justícia a Catalunya s'exigeixi el coneixement del català.

"Un e-stat": identitat digital catalana i voluntariat per fer la república

Junts per Catalunya dedica una part del programa electoral a la digitalització, que titula com a "e-stat". En aquest àmbit proposa "dotar a la ciutadania d'una identitat digital catalana autogestionada"; impulsar la participació de la ciutadania per decidir polítiques a través de la tecnologia; promoure la creació d'un "voluntariat digital organitzat per fer república des de la societat civil".

Desplegar la llei de comerç suspesa pel TC i assumir la gestió dels fons agrícoles europeus

En l'apartat d'economia, Junts per Catalunya fa propostes en els sectors primari, secundari i de serveis. En el camp de l'agricultura, JxCat vol assumir la gestió dels fons agrícoles europeus i crear el Fons de Garantia Agrària; "garantir el desplegament" de la llei de comerç, què està suspesa pel Tribunal Constitucional; i també promet fomentar la indústria i el turisme a tot el territori.