JxCat: "Els xats de la vergonya judicial ens refermen que els presos polítics no tindran un judici just"

El dia que fa un any de la protesta del 20 de setembre davant Economia i les detencions i escorcolls de la Guàrdia Civil per aturar el referèndum, JxCat ha denunciat que va ser llavors quan va començar "un relat fals d'estat" que ha portat a la presó i a l'exili els dirigents independentistes. "És un relat basat en informes de la Guàrdia Civil que parlen d'una violència que no va existir", ha denunciat el portaveu de JxCat, Eduard Pujol, i que "la justícia ha fet seus", ha afegit. En aquest sentit, després de conèixer els insults de jutges al Procés, ha considerat que es "referma en la convicció que els presos polítics no tindran un judici just".

"Tornem a reclamar els presos polítics i el retorn immediat dels nostres exiliats. Demanem la llibertat perquè en un sol dia han sortit a la llum els insults de jutges espanyols i s'ha demostrat que el jutjat número 13 no deia la veritat quan deia que no investigava el referèndum", ha denunciat Pujol. A parer seu, això demostra la "falta d'imparcialitat" de la justícia espanyola i requereix la intervenció del govern espanyol, el Consell General del Poder Judicial i, fins i tot, Europa.

Pujol ha exigit, doncs, al CGPJ que investigui aquests insults i prengui mesures per eliminar les "actituds franquistes" de la judicatura. També a Pedro Sánchez i a la ministra de Justícia que donin explicacions d'urgència sobre el poder judicial.

D'altra banda, al Parlament, JxCat també ha anunciat que demanarà la compareixença del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesus Maria Barrientos, perquè doni compte al Parlament de l'estat de la justícia.