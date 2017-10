Puigdemont convoca els consellers a Palau en ple debat sobre la DUI

DUI? Eleccions? DUI i eleccions? El sobiranisme busca una sortida consensuada a l'aplicació del 155 i aquest dimecres, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tornat a convocar els consellers a una reunió, que fonts de l'executiu expliquen que és "informal", és a dir, que no es tracta d'un consell executiu habitual. De fet, segons ha pogut constatar l'ARA, a més dels consellers, al Palau de la Generalitat també s'hi han citat els dirigents d'ERC i el PDECat i els presidents de les entitats sobiranistes i municipalistes.

Les reunions han sigut constants els últims dies també entre partits i entitats, amb l'amenaça de l'aplicació de l'article 155 sobre la taula i amb una data límit: divendres el Senat votarà a favor d'intervenir la Generalitat i el Parlament. S'ha especulat les últimes hores amb possibles dimissions al Govern i, segons fonts consultades, el conseller d'Empresa, Santi Vila, és un dels que dubta sobre la seva continuïtat.

El full de ruta sobiranista varia cada minut. La DUI era el que JxSí i la CUP s'havien compromès a fer després de l'1-O, però finalment Puigdemont va decidir suspendre l'aplicació de la declaració d'independència. Després va establir un període de dos mesos per al diàleg, però la negativa de l'Estat a negociar un referèndum pactat (i l'impuls del 155) van precipitar el ple del Parlament d'aquesta setmana en el qual, previsiblement, s'ha d'aixecar la suspensió de la DUI. Però la convocatòria d'eleccions també havia guanyat força les últimes hores i, fins i tot, la CUP va explicar que dilluns Puigdemont els va traslladar la possibilitat de convocar-les havent proclamat la independència o sense haver-ho fet.

Segons diverses fonts consultades, l'escenari més probable continua sent, però, declarar la independència divendres al Parlament -l'ANC ja ha convocat la ciutadania per celebrar-ho-, tot i que encara no ha quedat definit si les eleccions seguiran la DUI o si s'instal·larà el relat que han defensat majoritàriament ERC, CUP i una part del PDECat: resistir a l'aplicació del 155 sense abandonar les institucions.

En paral·lel a les reunions al Palau de la Generalitat, la plaça de Sant Jaume està vivint aquesta tarda una jornada de mobilitzacions. Primer han sigut els mestres i treballadors d'Ensenyament, que s'han concentrat a les 18.00 h davant dels ajuntaments catalans per denunciar els atacs a l'escola catalana. A partir de les 19.30 h el mateix escenari ha sigut ocupat pels Comitès de Defensa del Referèndum, que reclamen al Govern que impulsi la DUI per donar validesa a l'1-O.

JxSí vol DUI i resistir l'embat de l'Estat pel 155

De fet, aquest és l'escenari que ha ratificat el grup parlamentari de JxSí en la reunió d'aquest mateix dimecres a la tarda. Proclamació d'independència i "resistència". La majoria de diputats del grup parlamentari han donat suport a aquesta opció i han instat el president de la coalició, Lluís Corominas, i la portaveu, Marta Rovira, a traslladar-la al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la pròxima trobada que mantindran al Palau de la Generalitat.

Després d'una reunió de més de dues hores al Parlament, fonts de Junts pel Sí han explicat que la trobada ha "anat bé" i ha servit perquè tothom exposés les seves posicions. La més "unitària" -insisteixen les mateixes fonts- és tirar endavant la proclamació de la República i "resistir" l'embat de l'Estat a través de la mobilització ciutadana, tal com fixa l' argumentari de Junts pel Sí per als 100 actes territorials que ha organitzat la coalició aquesta setmana. Si hi ha partits dins de Junts pel Sí que tenen altres sensibilitats, apunten les mateixes fonts, han demanat que les exposin en particular, ja que remarquen que per al grup parlamentari de Junts pel Sí el rumb a prendre està clar.

Malgrat que la convocatòria d'eleccions és un escenari que és sobre la taula de Puigdemont - tal com va explicar ahir la CUP-, a la trobada del grup parlamentari no s'ha parlat de comicis. A la reunió hi han assistit els membres del grup parlamentari, entre els quals també els consellers Josep Rull i Toni Comín, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La coordinadora del PDECat, Marta Pascal, i el coordinador d'organització, David Bonvehí, han marxat abans que s'acabés la reunió.

Segons les fonts consultades, han intervingut molts diputats però el més aplaudit ha sigut Germà Bel, que ha animat a tirar endavant, ja que el debat sobre si es poden tenir a punt o no les estructures d'estat s'hauria d'haver tingut l'any 2016 -ha dit- i no actualment. Alhora, ha parlat de l'"ètica" i la "responsabilitat" amb els gairebé 2 milions de votants que van optar per la coalició a les eleccions del 27 de setembre. JxSí es tornarà a reunir aquest dijous abans que comenci el ple de resposta al 155.

Es votarà la declaració d'independència al Parlament?

Una de les qüestions que no ha quedat clara, però, és si la declaració d'independència s'ha de votar al ple. Alguns diputats han dit que la decisió ja es va prendre en el referèndum de l'1 d'octubre, i uns altres han proposat la possibilitat que es voti una part del desplegament de la llei de transitorietat jurídica, com el procés constituent.

Junqueras afirma que no hi ha més opció que la independència

ERC ha defensat en públic i en privat la declaració de la independència i ha pressionat per evitar una convocatòria d'eleccions. En una entrevista a Associated Press, el president dels republicans i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha afirmat que Espanya "no dona altra opció" a la Generalitat que avançar cap a la independència, en relació amb la manca de diàleg amb l'executiu estatal.

"ERC treballarà per la construcció d'una república. Entenem que és un mandat democràtic", ha subratllat Junqueras, que ha tornat a definir com a vinculant el referèndum de l'1-O i ha explicat que parlava en nom d'Esquerra i no del Govern.