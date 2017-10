JxSí aposta per proclamar la independència i resistir l'embat de l'Estat amb la mobilització ciutadana

Proclamar la independència i resistir l'embat de l'Estat amb la mobilització ciutadana. Aquest és l'escenari pel qual aposta un argumentari intern de Junts pel Sí per donar resposta en el ple del Parlament previst per dijous a l'aplicació, per part del govern espanyol, de l'article 155 de la Constitució. L'argumentari, avançat per 'Nació Digital' i al qual ha tingut accés l'ARA, afirma que cal insistir en el diàleg, però subratlla que és necessari proclamar la independència per "fer efectiva la voluntat dels catalans expressada a les urnes".

En el document intern, els diputats de Junts pel Sí diuen: "Constatat el fracàs del diàleg i com a últim recurs cal proclamar la independència com a via defensiva perquè l'Estat no ens esclafi. Fer-ho en legítima defensa", i afirmen que per això es convoca el ple del Parlament previst per a dijous. A més, opinen que per "fer efectiva la independència caldrà resistir" i que per això cal tenir "la gent al costat". "Fins ara, les institucions han fet la feina, amb l'ajuda de la gent, i ara tampoc ho podran culminar soles. Depèn de tu. Depèn de tots", conclou el document.

La DUI i la resistència institucional i ciutadana a la "liquidació de l'autogovern" -que representa l'aplicació de l'article 155 de la Constitució- és el pla a curt termini de JxSí. En l'argumentari no es fa referència en cap moment a la convocatòria d'eleccions, que alguns sectors del PDECat han esgrimit però que el portaveu de l'executiu, Jordi Turull, ha afirmat que no és a sobre la taula.

Més enllà del ple de dijous, aquests arguments estan pensats per als diputats de Junts pel Sí que a partir d'aquest dimarts participen en els actes organitzats per l'ANC per explicar als ciutadans la situació actual i els pròxims passos del Parlament. Estan previstos un centenar d'actes arreu del territori fins aquest dimecres per compartir amb la ciutadania els pròxims passos de l'independentisme.

"L'encaix a l'Estat s'ha fet del tot impossible", diu JxSí, que recorda que el pacte constitucional es va esquerdar a partir de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. "La independència no només és justa, sinó que s'ha convertit en una necessitat. És l'única sortida que queda als catalans per protegir les seves institucions, la seva població i els seus drets fonamentals", insisteix en el document el grup de la majoria parlamentària, que recorda que no és "un problema del PP", sinó que "PSOE i Cs, el funcionariat, el cap de l'Estat i els mitjans de comunicació" també remen en la mateixa direcció.

El problema amb l'Estat és ara "irreversible", especialment des del 27 de setembre del 2015, eleccions a partir de les quals "les traves al Parlament han sigut diàries" per evitar que JxSí i la CUP complissin amb el mandat a favor de la independència. I, després que hi hagin intervingut la fiscalia, el TC, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que s'hagin detinguts alts càrrecs, intervingut les finances de la Generalitat i empresonat els líders de l'ANC i Òmnium Cultural, s'ha arribat a l'aplicació de l'article 155 i a la "liquidació de l'autogovern", conclou JxSí.