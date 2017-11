L'ANC col·laborarà en l'organització de la manifestació del 6 de desembre a Brussel·les

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha anunciat aquest dissabte a 'El Suplement' que l'organització participarà en la manifestació a Brusse·les prevista per al 6 de desembre per demanar l'alliberament dels consellers empresonats i de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart: "Formarem part de les entitats que organitzin l'anada a Brussel·les". "La iniciativa va sorgir de manera espontània i nosaltres hem decidit posar la nostra experiència al servei del projecte".

Alcoberro reconeix que l'organització de la manifestació és "difícil" i que, com la logística és cara, no es pot concebre com una manifestació tan multitudinària com les de la Diada. Sobre, el recorregut, diu que encara no es pot fer públic.

"Vas pel carrer i veus que la gent està trista, i molt indignada", afirma Alcoberro sobre els efectes de l'empresonament dels consellers en la ciutadania. En el terreny de les mobilitzacions, creu que l'organització és essencial. "El país ha de respondre d'una manera clara i contundent, i a l'alçada del desafiament de l'Estat. A vegades tendim a la hiperactivitat, però és molt important que ens organitzem per convertir aquesta indignació en un sentiment positiu, de combat, solidaritat i coratge".

A més de les cassolades, creu que s'han de fer accions "més contundents" com la vaga del dia 8 i la gran manifestació de l'11 de novembre.