L'ANC convoca una concentració davant el Parlament dimecres perquè es "respectin" els resultats del 21-D

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) tornarà a engegar les seves mobilitzacions dimecres que ve, quan està convocada la constitució del nou Parlament, amb una concentració davant l'edifici de la cambra catalana "perquè es respectin els resultats del 21D" i contra "les tàctiques filibusteres" de l'oposició.

L'ANC ha celebrat aquest cap de setmana a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) una reunió del seu secretariat nacional per començar a elaborar el nou full de ruta de l'organització per a aquest any, una estratègia que completarà i aprovarà a final de febrer.

El secretariat nacional de l'ANC ha acordat convocar una concentració dimecres que ve davant el Parlament per defensar els resultats de les eleccions autonòmiques que han donat "una majoria al Parlament a favor de la República".

En un comunicat, l'ANC adverteix que "l'oposició anuncia tàctiques filibuster com les que havien utilitzat a principi de setembre intentant impedir l'aprovació de la Llei del referèndum".

"Exigim que es respecti aquesta majoria, rebutgem aquestes tàctiques de l'oposició i que la justícia espanyola mitjançant els seus mecanismes vulgui canviar les majories sorgides de les urnes el 21D", proclama l'ANC en el seu comunicat.

La concentració de dimecres inclourà la instal·lació d'una pantalla gegant davant el Parc de la Ciutadella en la qual es podrà seguir el debat per elegir president i mesa del Parlament.

L'ANC ha demanat "a tots els demòcrates que posin en marxa els mecanismes necessaris perquè les majories sorgides de les urnes del 21D siguin respectades davant la previsible omissió de les nostres exigències per l'Estat espanyol".

Segons aquesta entitat independentista, "l'aplicació fraudulenta de l'article 155 ha estat revocat per la ciutadania catalana a les eleccions del 21D".

Per això, l'ANC demana a Mariano Rajoy que "assumeixi els resultats, retiri l'arbitrària persecució judicial, alliberi als presos polítics i permeti el lliure retorn del president i consellers exiliats", ja que, "en qualsevol país demòcrata hauria suposat la dimissió del cap de Govern".

L'ANC adverteix que la societat civil "és la punta de llança de la República" i defensa que "garantir la independència de Catalunya és l'únic remei contra la pretensió de governar-nos des de Madrid per mitjà de quatre diputats d'un partit polític rebutjat a les urnes i corrupte".

"És una situació d'anormalitat democràtica que una amplíssima majoria de la població catalana no consent", conclou l'ANC, que ha reiterat que manté les seves convocatòries de concentracions "en la no-violència i el pacifisme, i independent dels partits polítics".

En aquest sentit, han avançat que el full de ruta de l'ANC per al 2018 es basarà en "treballar per la unitat d'acció i l'augment de la base social republicana", pel que ha instat "a les institucions catalanes a construir la República proclamada"