L'ANC considera que una victòria independentista a les urnes ratifica la República "amb plenes conseqüències"

El Secretariat Nacional de l'ANC, que s'ha reunit amb caràcter extraordinari a Barcelona aquest matí, considera que una victòria clara de les llistes de la CUP, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya "ratificarà la República Catalana amb plenes conseqüències". L'entitat interpreta que la celeritat en què s'han convocat les eleccions del 21 de desembre demostra "la feblesa del control efectiu espanyol sobre Catalunya" i que una victòria a les urnes de l'independentisme deixarà "aquest domini bàsicament policial i coercitiu en una posició insostenible". L'ANC exposa en el comunicat "Per una victòria incontestable de la República", que "contra la voluntat majoritària de la població, l'Estat espanyol ha quedat reduït a un mecanisme il·legítim de domini per la força".

Sota la premissa que el poder és de la ciutadania, l'Assemblea està determinat a portar a terme la seva pròpia acció política per restaurar el Govern legítim i consolidar la República Catalana i ha aprovat un pressupost de 300.000 € per intensificar la seva comunicació aquestes properes setmanes. El plenari de l'Assemblea ha decidit obrir el debat sobre el seu nou full de ruta al territori de manera immediata i, a la vegada, avançar tant com sigui possible l'assemblea general ordinària (que ha de tenir lloc, per estatuts, del gener a l'abril). L'aprovació del nou full de ruta probablement coincidirà amb la constitució del nou Govern.

Davant la finalització pròxima del mandat de l'actual Secretariat Nacional, l'entitat ha optat per deixar sense cobrir el càrrec de president de l'Assemblea, ara vacant arran de la decisió de Jordi Sànchez de concórrer com a candidat a la llista del president Carles Puigdemont, amb la dimissió consegüent. El vicepresident Agustí Alcoberro acumularà les funcions pròpies de la presidència i vicepresidència de l'Assemblea Nacional Catalana fins que els socis elegeixin el nou Secretariat Nacional, abans de la Setmana Santa de l'any 2018.