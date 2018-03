L'ANC torna a sortir al carrer aquesta tarda per reclamar que el nou Govern posi en marxa la república

L'ANC torna a sortir al carrer aquest diumenge a les cinc de la tarda sota el lema "la república ara". La mobilització, a Barcelona, començarà al Passeig Colom i acabarà davant del Parc de la Ciutadella. En un moment en què els partits independentistes -JxCat, ERC i la CUP- no han pactat encara un full de ruta comú dos mesos després de les eleccions, la manifestació té com a objectiu exigir unitat d'acció als per deixar enrere el 155 i exigir al nou Govern que posi en marxa la república. Així es va anunciar durant l'assemblea general que va celebrar l'entitat al Pavelló de la Mar Bella davant més de 2.000 persones el passat 25 de febrer i que va servir per aprovar el nou full de ruta per els propers dos anys. Hi assistiran els líders dels partits independentistes, des de la CUP fins al PDECat, passant per ERC, JxCat i Demòcrates.

La mobilització, paral·lelament, també es farà a Londres, on està previst que hi assisteixi la consellera Clara Ponsatí, que ahir va anunciar que tornava a Escòcia, a la universitat, obrint un nou front internacional del Procés.

Exigim que el nou Govern implementi la República! Tornem a sortir al carrer per la #RepúblicaARA

📆 11 de març

🕔 17 h

📍 Passeig de Colom pic.twitter.com/cf7UytOiQk — Assemblea Nacional (@assemblea) 2 de marzo de 2018

Després de les eleccions del 21 de desembre, l'ANC es va endinsar en un procés de renovació intern que culminarà el proper 17 de març amb les eleccions al secretariat, d'on n'ha de sorgir un nou president o presidenta. La nova direcció assumirà el mandat de l'assemblea general, que va apostar per seguir reclamant la posada en marxa de la república catalana i impulsar la mobilització i la internacionalització del conflicte sobretot amb la denúncia dels presos polítics.

El full de ruta elaborat per la ponència aprovat pel secretariat el 13 de gener parla "d'instar el Govern i el Parlament a construir la República declarada com un marc real de garantia de drets civils i socials, enfront de la involució democràtica i repressiva que està duent a terme l'estat espanyol". En el full de ruta també hi destaca la voluntat de "mantenir i intensificar la mobilització de manera no violenta", un atribut que es repeteix de manera constant. "Caldrà definir noves estratègies de confrontació cívica amb l'Estat, sempre de manera no violenta", especifica el document.

L'estratègia, però, dista del que va aprovar ahir l'assemblea d'Òmnium, que prioritza eixamplar les majories a favor de l'estat independent. Tot i que ahir a TV3 el vicepresident de l'entitat cultural, Marcel Mauri, va deixar clar que serien a la mobilització "fent costat" a l'ANC, aquest cop la manifestació només ha estat convocada per l'ANC.