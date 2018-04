L'Audiència Nacional interroga avui la membre dels CDR acusada de terrorisme i rebel·lió

Dos dies després que la Guàrdia Civil la detingués a Viladecans, el jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea interroga aquest dijous a Tamara C., la membre dels Comitès de Defensa de la República (CDR) acusada per la fiscalia dels delictes de rebel·lió i terrorisme. Tot i que la declaració estava prevista per les deu, encara a hores d'ara no ha començat l'interrogatori. La policia espanyola l'ha traslladada aquest matí fins als calabossos de l'Audiència, després de passar dues nits a la caserna de Tres Cantos (Madrid). Segons fonts de la seva defensa, ahir dimecres es va negar a declarar davant de la Guàrdia Civil, així com també a que li practiquessin les proves de cal·ligrafia i d'ADN. Tot i estar acusada per terrorisme, no se li va aplicar la llei antiterrorista i no ha estat incomunicada tots aquests dies, així que ha pogut escollir un advocat. Ara De Egea decidirà durant el dia d'avui si la deixa en llibertat o engruixeix la llista de presos polítics.

Com en totes les causes relacionades amb el Procés, una comitiva de representants d'ERC, el PDECat, Junts per Catalunya, Demòcrates i la CUP segueixen la declaració a les portes de l'Audiència Nacional, així com d'altres membres dels CDR. La policia espanyola ha identificat a un grup de sis activistes en ple centre de Madrid que havien viatjat en un microbús des de Barcelona i portaven pancartes. Per poder entrar al recinte judicial, els ha retirat les pancartes.

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha assegurat que és una "bogeria" que s'acusi a Tamara C. de "terrorisme". "És un insult a les víctimes del terrorisme que es banalitzin els delictes a persones que van morir per actes violents", ha assenyalat, qualificant d'"insult" que la justícia espanyola "confongui els desitjos amb la realitat". En la mateixa línia s'ha expressat el portaveu adjunt dels republicans, Gabriel Rufián, denunciant una "cacera" per les idees polítiques. "S'està empresonant a gent per guardar xiulets i caretes de demòcrates", ha afegit.

Al seu torn, el diputat de Junts per Catalunya al Parlament Josep Riera ha assegurat que les accions de l'Audiència Nacional "no tenen cap sentit" i que l'acusació per terrorisme "no s'aguanta". Des del PDECat, el diputat al Congrés Feliu Guillaumes ha assenyalat que el cas contra Tamara C. "no és terrorisme, és aterroritzar". Finalment, el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, ha assenyalat que per res s'aturaran per "fer efectiva

Més seguretat de l'habitual

L'Audiència Nacional s'ha aixecat més blindada de l'habitual, com en els casos de. La Policia Nacional s'ha situat de forma estratègica en totes les entrades de la plaça on hi ha els jutjats, tal i com fa habitualment quan passen a disposició judicial acusats de pertinença a ETA. En les declaracions de la cúpula dels Mossos, en cap cas hi havia aquest nivell de seguretat, si bé amb el Procés hi ha reservat sempre un espai per a la comitiva de suport.

El diputat de la CUP al Parlament Vidal Aragonés ha mostrat el total "rebuig" a la "retenció" per part de la policia espanyola dels membres dels CDR que venien des de Barcelona en un mircrobús. A més, ha denunciat que se'ls ha fet "referències a qüestions polítiques, se'ls ha escorcollat i retirat material de cartells" uns carrers abans d'arribar al recinte de l'Audiència Nacional. Per a Aragonés, també estem davant d'una situació "embogida" perquè s'ha posat a disposició judicial Tamara C. només per quatre fets: "Escampar a les xarxes la seva visió de les coses, fent ús del seu dret a la llibertat d'expressió; tenir un xiulet groc, una careta de Jordi Cuixart; i una impressió de Google Maps de com arribar a la caserna de la Guàrdia Civil a Barcelona, res a veure amb el que havien comunicat inicialment".

El jutge que decidirà sobre la situació personal de la detinguda és el mateix magistrat que també s'està fent càrrec de la investigació per encobriment als quatre acompanyats que viatjaven amb el president destituït, Carles Puigdemont, en el moment de la seva detenció. L'ordre del jutge de l'Audiència Nacional també ordenava la detenció d'un home a Esplugues de Llobregat que, en el moment de l'operació policial, no es va localitzar i que continua lliure. El sumari de la causa està secret.