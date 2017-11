L'Audiència Nacional canvia el ponent dels 'papers de Bárcenas' per un jutge més pròxim al PP

La sala de govern de l'Audiència Nacional ha resolt canviar la composició del tribunal que jutjarà, a falta de determinar la data, la peça dels 'papers de Bárcenas' o de la comptabilitat B del Partit Popular. El magistrat Ángel Hurtado, president i ponent del cas Gürtel en el període 1999-2005, era el president i ponent també dels 'papers de Bárcenas'. Tant ell com el magistrat Julio de Diego ja no formen part d'aquest tribunal.

Juan Pablo González, titular del jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, serà el nou ponent en aquest judici i la presidenta serà la magistrada María José Rodríguez Dupla.

La sala de govern de l'Audiència Nacional, que presideix José Ramón Navarro, ha decidit canviar les normes de repartiment. Els membres del tribunal dels 'papers de Bárcenas', els magistrats José Ricardo de Prada i Julio de Diego -que també han format part del tribunal del cas Gürtel, que acaba de finalitzar- van objectar que aquest canvi afectarà el judici de la comptabilitat B del PP.

No obstant això, la sala va rebutjar aquest plantejament i ha disposat la sortida d'Hurtado i De Diego del tribunal.

El nom d'Hurtado sona per cobrir una de les tres vacants actuals a la sala segona del Tribunal Suprem. Hurtado ha de preparar la ponència de la sentència de Gürtel.

La decisió suposa un ajust de comptes amb el tribunal de Gürtel i amb qui anava a jutjar els 'papers de Bárcenas'. Dos membres d'aquest tribunal -De Prada i De Diego- van votar a favor de citar a declarar com a testimoni Mariano Rajoy el 26 de juliol i van rebutjar que ho fes, segons proposava la Moncloa, per videoconferència.

El nomenament de Juan Pablo González com a ponent suposa triar un magistrat molt pròxim, encara més que Hurtado, si això és possible, a les posicions del PP. González va ser designat amb el suport del PP magistrat d'enllaç a París i va cedir el seu lloc al magistrat Javier Gómez Bermúdez per tornar a Espanya, on va ocupar el lloc que Gómez Bermúdez va deixar, el jutjat central d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional.

Juan Pablo González va ingressar a la carrera judicial el 1990 i ha sigut destinat a diversos jutjats d'Astorga (Lleó), Santoña (Cantàbria), Barcelona i Bilbao. Va ser degà dels jutges de Bilbao i magistrat de l'Audiència Provincial de Biscaia.

Vocal del CGPJ, amb suport del PP, entre 2001 i 2008, el 2012 va ser nomenat magistrat d'enllaç amb França i la comissió permanent va acordar el seu reingrés al servei actiu el maig del 2015.

La data del judici de la comptabilitat B del PP no està fixada encara perquè el jutge José de la Mata, precisament, ha reobert el cas. En les pròximes setmanes, el jutge prendrà noves declaracions sobre l'existència d'un sistema de comissions del 3% per part d'empresaris a canvi d'adjudicació d'obres públiques, a fi d'investigar presumptes delictes de suborn.