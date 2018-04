L’Espai Democràcia i Convivència crida a mobilitzar-se diumenge amb la vista posada en una "aturada de país"

L’Espai Democràcia i Convivència, que agrupa sindicats i entitats veïnals i socials, ha convocat per a diumenge una manifestació en defensa dels drets i les llibertats per reivindicar la democràcia i reclamar la llibertat dels polítics independentistes en presó preventiva. En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', representants de cinc de les entitats membres —UGT, CCOO, FAVC, Lafede.cat i Unió de Pagesos— han cridat a mobilitzar-se massivament diumenge com un primer pas per demostrar el malestar per la situació actual que es viu a Catalunya. A més, els sindicats veuen la necessitat d’acabar convocant una vaga general per motius laborals i la resta d’entitats ja tenen la mirada posada en una possible "aturada de país" si no arriba una "solució política" al conflicte. Amb tot, avisen que el que "pateix" Catalunya no és només cosa dels catalans, i asseguren que també afecta la resta de l’Estat, i per això apel·len també al seu suport.

La manifestació de diumenge, que començarà a la plaça Espanya de Barcelona i recorrerà el Paral·lel, reclamarà la llibertat dels presos independentistes i la recuperació "de la democràcia i els drets i llibertats", en paraules dels impulsors. Però el motiu de fons de la convocatòria va més enllà de les conseqüències judicials del Procés, i les entitats parlen de la "persecució a la dissidència" que es viu a l’Estat, de la judicialització de les protestes i de la "situació insostenible" en el "retrocés dels drets civils".

Per a Laura Pelai, de la UGT, hi ha un "consens" que la societat s’ha de plantar. "És insostenible, necessitem un Govern, s’està judicialitzant la política de manera rocambolesca, i el que està en joc a casa nostra són els valors de la cohesió social i la convivència. Necessitem diàleg, la gent ha de sortir de la presó. I ja n'hi ha prou, no podem més i això ha de tenir una solució política", ha assegurat. Des del sindicat recorden que la consellera Dolors Bassa és militant de la UGT: n’havia estat dirigent i ara està en presó preventiva. "La Dolors és nostra i com a tal la reivindiquem. I com tots els altres ha d’estar a casa seva preparant el judici. Sembla que s’entra i se surt de la presó a conveniència, per política", ha denunciat.

Tant Laura Pelai com la representant de CCOO a l’entrevista de Catalunya Ràdio, Montse Ros, han coincidit que el clima que hi ha actualment a Catalunya podria acabar desembocant en una "vaga general". De fet, totes dues han apostat perquè s’acabi produint, però han apostat perquè se centri en les reivindicacions laborals i per la situació econòmica "injusta" que es viu, en part, per culpa del govern espanyol. Tot i això, no es tanquen a acceptar que la protesta no sigui únicament laboral i entenen que la situació de "retallada de drets" també podria tenir pes en un augment de la pressió al carrer. "Estem treballant en un increment de la mobilització i de l’ofensiva sindical", admet Ros.

Des d’Unió de Pagesos, Joan Caball ha matisat: "Més que d'una vaga general, jo parlaria d’una aturada de país o d’una aturada d’estat, perquè no només és per motius laborals". Una tesi que sembla compartir amb més entitats. Ningú demana ja convocar aquesta "aturada", i tothom sembla que té un ull posat en l'altra possibilitat. Pepa Martínez, de Lafede.cat, aposta per "mobilitzar-se" massivament. "El retrocés en drets ho demana. I no només a Catalunya, per això interpel·lem tot l’Estat. És una aberració el que estem vivint. La dissidència i la no violència s’estan criminalitzant. Tenim dret a la protesta i necessitem mobilitzar-nos", ha sentenciat.

Des de la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya, Jordi Giró ha arribat a parlar "d’atemptat contra els drets", i ha tornat a apuntar que "no només passa a Catalunya, perquè també es veu a Múrcia, per exemple". "Demano que la gent es desperti de l’anestèsia. El govern que tenim a Espanya ens està abocant a una situació tecnòcrata", ha avisat, i ha enviat "una bona estirada d’orelles a tots els polítics, a tots, per no resoldre els problemes amb diàleg".

El recorregut de la manifestació: de plaça Espanya a les Tres Xemeneies

La marxa que ha convocat l'Espai Democràcia i Convivència arrencarà a les 12.30 h a la plaça Espanya de Barcelona i avançarà per l'avinguda Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà l'acte final. De moment, segons ha informat l'organització en un comunicat, ja hi ha 527 autocars confirmats que arribaran des d'arreu del territori català.

La manifestació tindrà com a lema "Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!", coincidint amb els sis mesos de l'empresonament dels Jordis. El conjunt d'entitats i sindicats que convoquen la manifestació de diumenge fan una crida a la ciutadania a participar-hi per donar "una resposta unitària en defensa de les institucions catalanes, els drets fonamentals, la cohesió social, la democràcia i el dret que té el poble català a decidir el seu futur polític".