L'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo tancarà la llista del PSC per Barcelona el 21-D

L'exfiscal Anticorrupció i exeurodiputat de Podem durant un mes, Carlos Jiménez Villarejo, tancarà la llista del PSC per les eleccions del 21 de desembre, donant suport simbòlic al projecte dels socialistes. Així ho ha anunciat el líder del PSC, Miquel Iceta.

.@socialistes_cat Aquesta tarda proposaré al Consell Nacional del PSC que la llista de Barcelona la tanqui Carlos Jiménez Villarejo. Un home d’esquerres que ens vol fer costat en aquesta contesa electoral extraordinària. Gràcies, Carlos! pic.twitter.com/e71pvBSshP

— Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 10 de noviembre de 2017



Villarejo es va desvincular fa poc més d'un any de Podem, després que la formació morada refusés donar suport al llavors candidat socialista a la investidura, Pedro Sánchez. Abans, l'exfiscal ja havia participat en la llista d'ICV-EUiA, tancant la llista per les eleccions del 2006.

Aquest és el segon fitxatge sorpresa d'Iceta per a les llistes, després de l'exlíder d'Unió i exconseller Ramon Espadaler, que ara forma part del projecte Units per Avançar i que anirà de número 3 per Barcelona.

El segon lloc l'ocuparà l'actual portaveu al Parlament, Eva Granados, i la resta del grup parlamentari seguirà gairebé intacte perquè tots han fet "molt bona feina i han treballat molt dur" per defensar els valors socialistes al Parlament. Al quart lloc, s'inclourà el nom de la fundadora de Federalistes d'Esquerres i activista dels drets de les dones i de la infància Beatriz Silva. Silva, nascuda a Xile el 1969 i fundadora i vocal de Federalistes d'Esquerres, és també vicepresidenta del Moviment Democràtic de Dones a Catalunya, fundat durant la dictadura franquista i amb una llarga tradició antiabolicionista i antipatriarcal.

El nou fitxatge dels socialistes pel 21-D destaca també per la seva trajectòria en la lluita pels drets de la infància a través de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Fedaia), que agrupa les entitats que treballen amb menors i famílies en risc d'exclusió o desemparament.

Segons Europa Press, hi haurà més incorporacions de Federalistes d'Esquerres a les llistes del PSC, especialment en els llocs simbòlics de tancament, amb possibles incorporacions com la de la filòsofa Victòria Camps. Els socialistes catalans estan acabant de tancar les seves llistes abans que el Consell Nacional les ratifiqui a la tarda d'aquest divendres.