L'advocat d'Oriol Junqueras portarà el cas al Tribunal Constitucional i a Estrasburg

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, vol esgotar totes les vies judicials a l'estat espanyol. En una entrevista a RAC1, l'advocat ha explicat que el pròxim pas que faran, després que el Tribunal Suprem hagi denegat la llibertat al vicepresident, és recórrer al Tribunal Constitucional, una via que l'advocat també farà servir un cop es resolgui el recurs d'apel·lació sobre els permisos d'Oriol Junqueras. Serà el pas previ per anar al Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg. "Hem d'adaptar la nostra estratègia judicial. Ara potser serà a través de la batalla tècnica, a través de recursos, o també convencent a través d'arguments novedosos", ha explicat l'advocat.

Van den Eynde ha retret a l'estat espanyol que utilitzi el delicte de rebel·lió com una "estratègia" per aconseguir la inhabilitació de càrrecs públics. "El delicte de rebel·lió podria ser instrumental per aconseguir determinades finalitats, com la inhabilitació de càrrecs públics, perquè si no hi ha rebel·lió no poden inhabilitar-los de manera preventiva. També podria ser un truc per generar un estat d'alarma", ha explicat l'advocat de Junqueras. Van den Eynde ha estat contundent a l'hora d'afirmar que el delicte de rebel·lió del qual s'acusa Junqueras no existeix: "No es pot condemnar ningú per rebel·lió perquè la vergonya internacional seria descomunal, perquè no hi ha delicte violent. No hi ha rebel·lió ni n'hi haurà mai. El dia que hi hagi violència, quin delicte s'hauran d'inventar?".

En aquest sentit, Van den Eynde considera que Llarena ha deixat clar que l'independentisme català és "il·legal" perquè només ha deixat dues opcions per defensar aquest projecte: reformar la Constitució o "muntar una rebel·lió". Així, segons l'advocat, Llarena deixa entreveure que no hi ha un "espai pacífic de defensa del dret a l'autodeterminació, per tant, des d'aquesta premissa, l'independentisme català és il·legal". De fet, Van den Eynde té la impressió que "totes les actuacions que es fan des de les autoritats i poders públics tenen l'aparença d'un prejudici molt seriós" i ha denunciat: "No ens escolten, no ens donen els escrits, triguen amb el que demanem nosaltres i són molt ràpids en el que demanen els altres, fan preguntes ideològiques i no sobre els fets".

Sobre els àudios de les declaracions dels consellers que s'han publicat aquesta setmana, Van den Eynde ha dit que "és evident que la cerca de suposades confessions i acataments era una estratègia política i de propaganda, però que no té cap conseqüència sobre la situació personal. El que interessa, ja ens ho han dit, és el que pensen". En aquest sentit, ha dit que no li "xoca" que es filtrin aquest tipus d'informacions. "Si un dia ho filtressin unes defenses, ens cauria la perpètua, i quan ho filtren les acusacions, no passa res", ha lamentat.

"Diguin el que diguin no sortiran. No sortiran pel que diguin, en teoria haurien de sortir pel que demostrin amb fets", tot i que s'ha mostrat pessimista que això passi. Andreu Van den Eynde ha explicat que Junqueras "està bé", malgrat ser "un pacifista convençut que és a la presó acusat de ser violent". Sobre la possible sanció a Junqueras per donar una entrevista per telèfon a RAC1, el seu advocat ha explicat que encara no s'ha aplicat, tot i que és previsible que passi. "La sanció per una entrevista per ràdio no està prevista en cap llei; estem curats d’espants. No hi ha cap llei que prohibeixi el que va fer el Junqueras", ha assegurat.