L'advocat de Junqueras diu que la retirada de la policia espanyola el beneficia perquè "l'escenari és més tranquil"

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, creu que la retirada dels efectius extres de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Catalunya per part del govern espanyol evidencia que s'està anant cap a un "escenari de més tranquil·litat", sense que els polítics catalans hi hagin intervingut. Segons Van den Eynde, això hauria de servir per fer veure al Tribunal Suprem que el moment polític actual és diferent i Junqueras, com a diputat electe, té dret a sortir en llibertat provisional o, almenys, a participar a totes les sessions plenàries del Parlament. La Sala Penal del Suprem ha de resoldre el recurs d'apel·lació aquest dijous sobre el seu alliberament.

En una entrevista a ' eldiario.es', el lletrat creu que la llibertat provisional es veu amb millors perspectives a mesura que passa el temps, ja que el temps és "l'argument més important per revisar una mesura de presó, perquè els riscos van desapareixent a mesura que transcorren els dies". Per això, creu que els magistrats de la sala poden excarcerar Junqueras sense qüestionar ni desacreditar la decisió del jutge instructor Pablo Llarena.

Per a Van den Eynde, el fet que Junqueras sigui ara diputat electe pot jugar a favor seu, en el sentit que caldria protegir el seu dret a la participació política. "El moment polític és diferent, que Junqueras sigui diputat pot contribuir a que les coses vagin per la via escocesa, el pacte i el diàleg", diu l'advocat. A més, recorda que fa uns dies Llarena va dir que els consellers alliberats no havien donat mostres de reiteració delictiva, i per tant estan fent bon ús de la llibertat: "Junqueras també ho faria; és un actor polític i ell pot ser la garantia que les coses vagin bé, la política necessita que ell treballi".

De fet, creu que el programa i la campanya electoral d'ERC i els escrits de Junqueras des de la presó confirmen la seva voluntat pacífica. Si finalment la sala no el deixés en llibertat, l'advocat admet que seria un cop dur pel vicepresident destituït. "Fins ara ha estat molt actiu i ocupat, pendent de la campanya; el problema és si es troba amb que és diputat i no pot exercir normalment com a tal, aquest dia pot notar molt el pes de la presó", reconeix.

Sobre la investigació del cas, Van den Eynde és molt crític amb el paper de la Guàrdia Civil que, segons ell, ha pogut fer i desfer més o menys el que ha volgut sense gaire supervisió judicial. En aquest sentit, critica per exemple que en el suposat setge a la Conselleria d'Economia del 20 de setembre, la Guàrdia Civil sigui la suposada víctima i alhora investigui els fets per justificar el delicte de sedició i rebel·lió, que requereixen violència. També critica el valor que es dóna com a prova al document 'EnfoCATs', de Josep Maria Jové. "Si no l'haguessin trobat, n'haurien trobat un altre per confirmar el seu prejudici i el seu relat", com havien fet anteriorment amb documents de l'ANC.

Finalment, segons l'advocat, les acusacions "poden mantenir les acusacions de violència provisionalment però quan hagin de concretar acusacions o dictar sentència, s'hauran de mullar; s'estan retorçant paraules i significats; s'està eixamplant tot per mantenir oberta una causa que té uns efectes d'intimidació brutals a nivell polític i ciutadà".