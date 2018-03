L'advocat de Sànchez es reuneix amb Torrent per forçar un pronunciament de Llarena abans de dilluns

Les reunions i les negociacions no s'aturen al Parlament. Aquesta tarda, segons fonts coneixedores de les trobades, l'advocat de Jordi Sánchez, Jordi Pina, s'ha reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent, i també posteriorment per separat amb els portaveus de JxCat Elsa Artadi i Albert Batet per abordar quines accions es poden dur a terme perquè el jutge Pablo Llarena es pronunciï abans de la investidura. Aquest dimecres el Tribunal Suprem ha donat cinc dies a les parts perquè presentin el seu escrit i és probable que no resolgui el recurs de Sánchez abans de dilluns dia 12, que està fixada la investidura. Tanmateix, fonts de JxCat argumenten que sí que podria resoldre sobre el permís penitenciari per assistir al plenari, més enllà del què decideix sobre la mesura cautelar de presó preventiva.

D'altra banda, Pina també valora presentar una demanda de mesures cautelars davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per protegir els drets del candidat a la presidència de la Generalitat, tal i com ha avançat Catalunya Ràdio i ha recollit l'ACN.

De fet, dimarts la mesa del Parlament va demanar als serveis jurídics de la cambra que estudiïn si la cambra pot demanar al Suprem que deixi sortir Sánchez per acudir al debat d'investidura. Segons fonts jurídiques, les accions les podria dur a terme el president del Parlament, que és qui ha signat la proposta que formalitza Sánchez com a candidat, després de la ronda de contactes amb els grups parlamentaris.

La CUP, a l'espera dels serrells de JxCat i ERC

Paral·lelament també continuen les negociacions de Govern i full de ruta. La CUP espera des d'ahir la nova proposta de JxCat per obtenir el seu suport a la investidura de Sánchez, que tal com publica avui l'ARA passa per acabar el mandat amb un projecte de Constitució i que el Parlament tingui un paper en el procés constituent -a través de comissions d'estudi sobre el model de país-. Tanmateix, encara no s'ha fet arribar aquest document a la CUP perquè JxCat i ERC encara tanquen "serrells" sobre l'estructura del Govern.

Segons fonts coneixedores, quan s'enllesteixin aquests detalls, s'enviarà per escrit la proposta a la CUP perquè activi un altre cop el seu procés intern per valorar-la.