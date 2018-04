L’afer Cifuentes enfonsa el PP a Madrid, el seu principal bastió

El PP corre el risc de perdre el seu principal bastió autonòmic, la Comunitat de Madrid, per culpa de l’escàndol del màster fraudulent de la presidenta, Cristina Cifuentes. A més de la moció de censura del PSOE que plana en l’horitzó (s’ha de fer abans del 7 de maig, i triomfaria si el PP no la rellevés abans), el partit està patint una davallada en intenció de vot accelerada a la Comunitat de Madrid, segons dues enquestes dels socialistes i de Ciutadans, respectivament, que coincideixen a situar el partit conservador en tercera posició.

Els partits que han encarregat les enquestes es disputen el lideratge a la Comunitat, segons els sondejos. Mentre que el del PSOE dona la victòria a la candidatura socialista, que previsiblement estarà encapçalada pel candidat a la moció, Ángel Gabilondo, la del partit taronja apunta a un primer lloc del candidat Ignacio Aguado, que està extremant el perfil d’oposició a Cifuentes en les últimes setmanes. En concret, el sondeig socialista, elaborat amb més de 1.800 enquestes entre divendres de la setmana passada i dimarts, apunta a una victòria del PSOE, amb 37 escons, seguida d’un doble empat entre Cs i el PP, amb 36. El partit liderat a escala estatal per Albert Rivera avantatjaria els conservadors de Cifuentes en cinc dècimes. Podem quedaria relegat a la quarta posició, amb 20 diputats a l’Assemblea. Les eleccions del 2015 les va guanyar el PP amb 48 escons, seguit del PSOE, amb 37; Podem, amb 27, i Cs, amb 17.

El mostreig de Ciutadans, en canvi, apunta a una victòria taronja, amb un 26,5% de vots (més del doble dels 12,3% que van obtenir en les eleccions del 2015), mentre que el PSOE obtindria una intenció de vot del 23,5% (contra un 25,4%) i el PP, un 22,3% (lluny del 33,1% del 2015). Podem tornaria a quedar a distància, amb un 17,3% dels vots. El sondeig de Cs no fa la projecció per escons, i va ser elaborat els mateixos dies que el socialista, però amb 700 enquestes. El tracking, però, sí que inclou una enquesta qualitativa, que apunta que el 66% dels madrilenys consideren que la presidenta hauria de dimitir després de conèixer-se les informacions periodístiques sobre el seu màster, davant del 23% que diu que s’ha de mantenir en el càrrec.

El PP engega el ventilador

I mentre Ciutadans manté l’amenaça de votar a favor de la moció del PSOE si el PP no aparta Cifuentes del càrrec, al partit de la presidenta madrilenya continuen jugant amb els tempos. Tot i que tal com va publicar l’ARA dimecres al partit conservador ja estan decidits a buscar-li un relleu per evitar perdre el govern de la Comunitat, Mariano Rajoy es resisteix de moment a abaixar el polze, i Cifuentes diu que només marxarà si l’hi demana el president espanyol. Al PP estan calculant el millor moment per deixar caure la presidenta, i mentrestant juguen a una estratègia amb dues cares: engegar el ventilador i burxar en la possibilitat que Cs voti un president d’esquerres.

Els conservadors opinen que deixar que els d’Albert Rivera diguin amb claredat que volen votar Gabilondo, igual que Podem, els passarà factura en termes electorals, i a mesura que s’apropa la moció el partit taronja haurà de dir amb més contundència que està disposat a fer-ho. A més, compten amb el degoteig de casos sobre presumptes currículums fraudulents que van emergint, que tot i que no són majoritàriament tan clars com els de Cifuentes -que inclou una més que probable falsedat de document públic i per tant indicis de delicte, tal com ha constatat la mateixa Universidad Rey Juan Carlos-, els permeten seguir una estratègia semblant a la que tenen amb la corrupció: escampar la taca i acusar tots els partits de fer el mateix.

Ahir va ser el torn del secretari general socialista a la Comunitat de Madrid, que va rebre a través d’una notícia d’ OK Diario, un diari pròxim a l’ala més dretana del PP, que va publicar que José Manuel Franco va incloure al seu currículum una llicenciatura en matemàtiques que mai va completar. La diferència amb Cifuentes, al marge que no es va documentar falsedat ni tracte de favor, és que ho va fer fins al 2003, i va ser corregit des d’aleshores. Ciutadans va admetre que el cas no era comparable, però al PP li va servir per fer bullir l’olla i intentar burxar en les contradiccions dels taronges. Mentrestant, Eldiario.es va publicar ahir que Cifuentes menteix sobre la formació al currículum de manera continuada des de fa 25 anys.