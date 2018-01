L'alcalde de Sallent, David Saldoni, serà el president de l'ACM en substitució de Miquel Buch

L'alcalde de Sallent (Bages), David Saldoni (CiU), serà el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) en ser l'únic que ha presentat candidatura i els avals necessaris per aspirar al càrrec, que actualment ocupa el ja exalcalde de Premià de Mar (Barcelona) Miquel Buch. "He presentat candidatura a la presidència de l'ACM per seguir amb la bona feina feta per Miquel Buch. Espero comptar amb el suport dels ajuntaments!", ha anunciat el vocal de l'ACM en un missatge al seu compte de Twitter. Saldoni és alcalde de Sallent des del 2011 i també va ser membre de l'executiva del PDECat com a responsable de l'àmbit local.

Fonts de l'ACM han explicat a Europa Press que aquest dimecres acaba el termini per presentar candidatures, i que l'únic que l'ha fet amb els avals respectius ha estat Saldoni i que no preveuen que n'arribin més. L'ACM celebrarà aquest dissabte l'assemblea en la qual s'ha de realitzar el canvi després que Buch anunciés a finals de novembre que deixaria la presidència de l'entitat municipalista així com l'ajuntament de Premià de Mar. Buch també va ocupar el lloc 22 de la llista de JuntsxCat per Barcelona a les eleccions del 21 de desembre, però va desvincular formar part de la candidatura encapçalada per Carles Puigdemont de la seva decisió de deixar l'entitat.