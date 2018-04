Lamela processa Trapero per dos delictes de sedició i organització criminal

Només dues setmanes després que ho fes el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional ha dictat aquest dijous les interlocutòries de processament en la causa per sedició contra la cúpula dels Mossos d'Esquadra cessada per l'article 155. La magistrada Carmen Lamela ha encausat al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per dos delictes de sedició per les concentracions davant de la conselleria d'Economia els dies 20 i 21 de setembre i el referèndum de l'1-O, i integració a organització criminal. El mateix fa amb el director dels Mossos cessat Pere Soler i el número dos de Joaquim Forn, César Puig, per bé que se'ls jutjarà per un delicte de sedició pels fets davant d'Economia. Pel que fa la intendent Teresa Laplana, se l'encausa per un delicte de sedició pel mateix que Soler i Puig. El delicte de sedició pot comportar fins a 15 anys de presó per als comandaments polítics dels Mossos i 10 anys de presó per a Trapero i Laplana, si bé per al major de la policia catalana se'l jutjarà per dos delictes.

A tots ells, Lamela els cita el pròxim 16 d'abril per lliurar-los en persona la declaració indagatòria, és a dir, comunicar-los formalment que estan processats. Es dona la coincidència que el jutge del Suprem que porta la causa per rebel·lió, Pablo Llarena, ha citat els 25 líders sobiranistes encausats a partir d'aquest dia també per a les indagatòries. A diferència del que va passar amb els nous presos polítics, en aquest cas la jutge no els cita primer a una vista breu per decidir si amplia les mesures cautelars. Tots ells tenen el passaport retirat i l'obligació de comparèixer cada quinze dies en un tribunal, però Lamela mai ha decretat presó provisional, tampoc sota fiança per a cap d'ells.

"Total inactivitat" per part dels Mossos

En la interlocutòria, Lamela conclou que els encausats formen part i han dut a terme activitats com a membres d'una "complexa i heterogènia organització unida pel propòsit d'aconseguir la secessió de la comunitat autònoma de Catalunya i la seva proclamació com a República Independent" al marge de les vies legals "alterant d'aquesta manera l'organització política de l'estat i amb això la forma de govern, amb clara contravenció de l'ordre constitucional i estatutari".

La magistrada de l'Audiència Nacional considera que hi havia una "estratègia premeditada i perfectament coordinada" amb un "repartiment de papers" entre membres del Govern, diputats i civils per dur a terme la "secessió". A diferència de Llarena, que porta la part política, Lamela se centra en la part dels Mossos, especialment els fets del 20 i 21 -que a tots els serveix per bastir la rebel·lió i defensar que va haver-hi violència- i l'1-O. Segons la jutge, la policia catalana es va mantenir "al marge" de qualsevol actuació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb una conducta dirigida "a obstruir qualsevol actuació que bloquegés el pla estratègic cap a la independència", seguint una pauta prèviament i públicament anunciada per Forn, Soler i Puig.

Sobre el referèndum, assegura que hi havia un pla premeditat, amb Trapero al capdavant, per evitar actuar i "emmascarada sota principis d'actuació policial de proporcionalitat, congruència i oportunitat, i va ser de total inactivitat".

Organització criminal "jerarquitzada"

Lamela assegura que Soler i Puig formaven part d'una organització criminal on obeïen a "pautes de subordinació i treball en grup ben definides". A la "cúspide" hi havia el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, amb caràcter "estable" des de feia dos anys. Considera que les tasques estaven "perfectament sincronitzades", el que va permetre, segons els seu parer, poder celebrar el referèndum de l'1-O i la declaració d'independència del 21 d'octubre.

Clau 21: una xarxa alternativa de comunicació amb telèfons particulars

Davant la falta de coordinació amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, Lamela parla per primer cop de la utilització per part dels Mossos d'un codi de comunicació alternatiu denominat "Clau 21". Segons la interlocutòria, consistia en un número de telèfon de contacte diferent al de l'emissora corporativa perquè els cossos policials espanyols no coneguessin l'organització dels Mossos. En aquest sentit, assenyala que es va dotar als agents amb telèfons mòbils particulars.

Un testimoni protegit dels Mossos

Lamela també deixa constància que existeix un testimoni protegit dels Mossos que incrimina directament a la cúpula de la policia catalana. Segons aquest testimoni, se'ls va donar l'ordre gènerica a tots els quips per informar dels moviments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, així com que l'actitud dels Mossos l'1-O havia de ser de "total passivitat, fins i tot si eren agredits els Guàrdia Civils per la gent congregada". També assegura el testimoni que se'ls van fer reunions informatives en què se'ls prohibien les càrregues o fer qualsevol ús de la defensa, i que per això alguns agents van optar per ni portar proteccions.