Castellà afirma que l'Estat no afusella independentistes perquè existeix la Unió Europea

Un centenar de persones s'han reunit aquest matí davant la tomba del polític i històric dirigent democratacristià Manuel Carrasco i Formiguera, afusellat fa avui 80 anys per les tropes franquistes, en un acte organitzat per Demòcrates i al qual han assistit representants de gairebé tot l'arc sobiranista. En la trobada s'han vist banderes estelades i de Demòcrates i, després dels parlaments i el cant dels Segadors, els assistents han dipositat 80 roses blanques a la tomba de l'homenatjat.

Precisament, el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, ha avisat que l'Estat no s'atreveix a afusellar a independentistes perquè existeix la Unió Europea, però ha afegit que "a algú se li ha passat pel cap en algun moment". El diputat d'ERC ha fet un paral·lelisme de la mort de Carrasco i Formiguera amb la situació actual a Catalunya: "Hi ha repressió, hi ha persecució, hi ha presó, no ens afusellen. Probablement la gran diferència és que estem en un espai de llibertat que és la UE i no s'atreveixen a afusellar".

De fet, el líder de Demòcrates ha recordat que, precisament Carrasco i Formiguera va ser acusat de rebel·lió en un judici sumaríssim i ha lamentat que no s'hagi anul·lat aquest procés judicial, cosa que ha atribuït que l'Estat actual està liderat pels "hereus d'aquell franquisme que no volen negar que allò fa ser un assassinat injust".

"Carrasco és patrimoni de tots i de totes les forces polítiques", ha assenyalat Castellà, que ha pres la paraula en un dels discursos: "Era un home de Dret, però deia que si les lleis no són justes, el Dret no val per a res", ha assenyalat en clara al·lusió al moment polític actual i després de recordar que a ell també es el va acusar de rebel·lia i sedició.

Entre els presents, també hi havia el portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol; l'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès; el primer tinent d'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pisarello; l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert; el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes; o la parella de l'empresonat Jordi Turull.