L'independentisme ja és el segon problema per als espanyols

La possible independència de Catalunya ja és el segon problema per als espanyols, per sobre de la corrupció o la política, segons el baròmetre del CIS de l'octubre. En concret, la preocupació per la independència s'ha disparat d'un 7,8% al setembre a un 29% a l'octubre. L'enquesta es va realitzar en els dies immediatament posteriors al referèndum de l'1 d'octubre i coincidint amb les grans mobilitzacions sobiranistes contra les actuacions policials i la suspensió de la declaració d'independència al Parlament. Per sobre de l'independentisme només hi ha l'atur (66,2%), mentre que per sota se situa la corrupció (28,3%) i la política (27,5%). Tot i això, quan es pregunta als ciutadans quin problema afecta més personalment, la independència de Catalunya baixa a la quarta posició.

El procés català també ha estès el pessimisme entre els espanyols. Una majoria del 53,2% consideren que que la situació política espanyola és pitjor que fa un any, i un 76,9% pensen que la situació és dolenta (33,2%) o molt dolenta (43,7%). La gestió del govern espanyol tampoc és ben valorada: un 54,6% creuen que ha sigut dolenta (23,4%) o molt dolenta (31,2%).