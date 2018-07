El govern de Bèlgica adverteix Espanya que cal respectar la independència dels jutges

A Bèlgica, barrejar la política amb la justícia no agrada gens. El govern belga ha defensat aquest dilluns la independència del seu poder judicial arran de la sol·licitud del govern espanyol d'intercedir a favor del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, a qui els polítics catalans exiliats van denunciar davant de la justícia belga. "En aquest dossier, intentem treballar respectant la independència dels magistrats als diferents països", ha subratllat el ministre d'Exteriors belga, Didier Reynders.

"Tenim relació des de fa bastants mesos per la situació catalana. Intentem deixar que la justícia faci la seva feina de manera independent, ja sigui a Espanya, a Bèlgica o a Alemanya", ha contestat Reynders quan un periodista li ha preguntat si donaria suport al govern espanyol en la seva petició de defensar la immunitat de la jurisdicció d'Espanya davant el tribunal belga que estudiarà la denúncia contra Llarena.

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha confirmat minuts abans que fa "un parell de dies" que el govern espanyol, a través "d'una nota verbal" de l'ambaixada d'Espanya a Bèlgica, va traslladar al govern belga la petició d'intercedir a favor del jutge del Tribunal Suprem davant la justícia belga. Llarena està citat el 4 de setembre per un tribunal del país.

Defensar Espanya davant el tribunal belga

El govern espanyol considera que la justícia belga no pot jutjar un magistrat espanyol en l'exercici de les seves funcions a Espanya i amb aquest argument, el de la immunitat de la jurisdicció d'Espanya, Madrid ha demanat a Bèlgica que es personi davant el tribunal belga que estudiarà la demanda civil contra Llarena –presentada per Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí– per poder defensar Espanya.

El ministre d'Exteriors belga ha dit que el seu executiu encara no ha estudiat la petició espanyola i que, de fet, el govern belga no coneix amb detall la denúncia contra Llarena. "He demanat al meu col·lega espanyol més informació sobre el fons del dossier abans de poder prendre qualsevol decisió", ha subratllat Reynders.

Judici a Llarena

El que el govern espanyol ha demanat al belga "d'estat a estat", segons ha explicat Borrell, és que, "respectant la potestat sobirana dels països en l'administració de justícia", l'executiu de Charles Michel es presenti en el procés "en defensa de la immunitat de la jurisdicció espanyola". És a dir, que desactivi qualsevol intent de la justícia belga de jutjar Llarena. El 4 de setembre, el tribunal civil belga escoltarà els advocats de l'acusació i de la defensa.

Els polítics exiliats van denunciar a principis de juny el jutge del Suprem que porta la causa de l'1-O davant d'un tribunal belga per haver vulnerat "el seu dret a una justícia imparcial". Segons ha assegurat Borrell, els advocats dels polítics catalans haurien demanat al govern belga que es personés en la causa com a part acusatòria contra Espanya, informació que han desmentit rotundament fonts pròximes als exiliats.