Llarena cita divendres Turull, Forcadell, Rovira, Romeva, Rull i Bassa per revisar si els envia a la presó

Pablo Llarena prem l'accelerador i pressiona per evitar la investidura de Jordi Turull. Amb menys de 48 hores d'antelació, el jutge instructor del Tribunal Suprem que porta la causa per rebel·lió ha citat per a divendres a les 10.30 h Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Marta Rovira, tots ells diputats, per revisar en una vista breu si els dicta -en alguns casos, de nou- la mesura de presó preventiva. A més, cita també per a la mateixa hora totes les parts -els 28 investigats, més la fiscalia, l'acusació popular i l'Advocacia de l'Estat- per comunicar-los la interlocutòria de processament, és a dir, per quins delictes envia a judici tots els investigats. Això vol dir una inflexió en la instrucció per sedició i rebel·lió al Tribunal Suprem perquè significa que cada cop està més a prop l'obertura de judici oral. A més, trastoca els plans de cara a la investidura de Turull, ja que el diputat de JxCat podria ingressar de nou en presó preventiva si almenys ho demana alguna de les parts -el partit d'extrema dreta Vox, que exerceix d'acusació popular, ja ha avançat que té la intenció de fer-ho- i hauria d'enfrontar-se així a haver de tornar a demanar un permís extraordinari per poder assistir al ple d'investidura.

La interlocutòria de processament és el primer pas per a la inhabilitació dels diferents investigats que encara tenen l'acta de diputat. Segons l'article 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal (Lecrim), es poden suspendre totes aquelles persones que tenen un processament en ferm -cal que ho confirmi la sala d'apel·lacions després de Llarena- per part del Suprem per rebel·lió, formen part d'una banda armada o d'un grup terrorista o estan en presó preventiva. Això implica també Oriol Junqueras i Jordi Sànchez, i podria implicar també Carles Puigdemont i Toni Comín -que tot i no haver ingressat a presó els pesa una ordre de presó provisional-. En aquest punt diferents fonts jurídiques discrepen. El que sí que està clar és que Llarena pot processar els exiliats polítics, però en cap cas el Suprem pot jutjar-los en absència per delictes superiors a dos anys de presó. A més, si Turull, Rull i Bassa ingressen de nou a la presó també podrien enfrontar-se a una inhabilitació abans del judici oral. El mateix podria passar amb Marta Rovira. Es dona la circumstància que Llarena no cita en cap cas els consellers Carles Mundó i Meritxell Borràs, que es van comprometre a abandonar la política per poder sortir de la presó.

Nova oportunitat per a la fiscalia i Vox

Llarena invoca l'article 505 de la Lecrim per citar tots els diputats de Junts per Catalunya i ERC imputats en la causa, alguns dels quals van sortir en llibertat el 4 de desembre a les portes de la campanya electoral del 21-D. Aquest article dona una nova oportunitat a la fiscalia i Vox per sol·licitar que ingressin a la presó i és la derivada que ja se sabrà divendres per quins delictes se'ls processa. L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell va passar una nit a la presó de dones d'Alcalá Meco abans de pagar una fiança de 150.000 euros, mentre que Marta Rovira està en llibertat provisional després de pagar 60.000 euros de fiança.

Reactivació de les euroordres

La interlocutòria de processament també obre la porta a la reactivació de les euroordres contra els exiliats polítics. La fiscalia va avançar la setmana passada que un cop se sabés per quins delictes se'ls jutjaria demanaria a Llarena una ordre de detenció europea sempre que fos per un delicte similar al de rebel·lió, una forma d'evitar que se'ls obligui a jutjar-los per rebel·lió. Tal com va avançar l'ARA, el jutge instructor volia que la interlocutòria de processament fos dictada per assegurar-se el tret. Ara bé, encara no haurà tancat la instrucció i més endavant pot dictar més processaments per alguns dels investigats, apunten fonts jurídiques.