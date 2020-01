Llarena manté les euroordres contra Puigdemont i Comín i demana el suplicatori al Parlament Europeu

Carles Puigdemont i Toni Comín aconsegueixen portar la judicialització del Procés al Parlament Europeu. El jutge instructor de la causa del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha decidit demanar a l'eurocambra el suplicatori per seguir perseguint l'expresident de la Generalitat i l'exconseller de Salut, després que el Parlament Europeu els reconegués la immunitat i com a eurodiputats. Fins i tot el tribunal belga que havia començat a abordar la possible extradició va deixar en suspens el procés d'extradició quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va resoldre que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, tenia immunitat des que va ser escollit europarlamentari, cosa que de retruc va beneficiar Puigdemont i Comín.

Llarena atén així el criteri que va exposar la Fiscalia, que reclamava que es mantinguessin les ordres de detenció en territori espanyol, així com les euroordres, i que es demanés al Parlament Europeu la suspensió de la immunitat amb el suplicatori. El magistrat subratlla que l'operativitat de la immunitat a Espanya és la que es reconeix per als parlamentaris del Congrés i el Senat, i s'agafa a la decisió del tribunal de Manuel Marchena de 14 de maig de negar la necessitat de tramitar el suplicatori i de reconèixer la immunitat a un membre que ja hagi estat processat. És la resolució que va adoptar en relació a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez quan van ser escollits a les cambres espanyoles. Sobre la possibilitat de trepitjar territori espanyol amb llibertat, aquest dijous Puigdemont i Comín van presentar un recurs d'empara al Tribunal Constitucional sol·licitant que s'aixequi l'ordre de detenció a l'Estat.

Puigdemont i Comín, però, mantenen la lluita per fer valer la seva condició d'eurodiputats i dilluns tenen previst assistir a Estrasburg al ple del Parlament Europeu. El tribunal belga va deixar en suspens el procediment i Llarena sol·licita que no corrin els terminis fins que el Parlament Europeu no hagi autoritzat continuar amb la judicialització dels dos exiliats i, per tant, el curs de les euroordres. El jutge remet a l'eurocambra la interlocutòria de processament i la sentència del 14 d'octubre del judici del Procés aconseguir que s'aixequi la immunitat. Aixó, es refereix al "deure recíproc de cooperació lleial del Parlament Europeu amb l'òrgan jurisdiccional nacional que ha de realitzar l'aplicació del dret europeu", i també destaca que el procediment judicial "no respon a la intenció de malmetre l'activitat política d'un diputat".

Alhora, Llarena es mostra crític amb el fet que Puigdemont i Comín es presentessin a les eleccions europees mentre estaven investigats amb l'objectiu d'aconseguir la immunitat, perquè assegura que es podria "observar com un privilegi susceptible d'instrumentalitzar-se per eludir eventuals responsabilitats penals alienes a l'activitat del Parlament Europeu i com un element que perjudica el principi d'igualtat davant la llei". El jutge també destaca la diferència amb Junqueras i apunta que els "elements de disfunció es potencien si es considera que un altre encausat que no va eludir l'actuació jurisdiccional i que va assolir a les eleccions la facultat d'assumir representació parlamentària, en virtut de l'ordenament jurídic del país al qual representa, ha vist impossibilitada la seva contribució al funcionament del Parlament Europeu".