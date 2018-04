Llarena demana el trasllat de Sànchez al Suprem dilluns que ve per lliurar-li el processament

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat per a la setmana que ve, de dilluns a dimecres, cada dia tres presos polítics per notificar-los en mà la interlocutòria de processament. És el que es coneix com la declaració indagatòria, un tràmit ràpid per informar sobre els delictes pels quals se'ls jutjarà. Ja en la interlocutòria de processament, dictava abans de Setmana Santa, Llarena els citava a tots ells per als dies 16, 17 i 18 d'abril, però no establia un calendari de citacions per al total de 25 encausats.

Oriol Juqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart estan citats per dilluns de la setmana que ve a les 10h. Ja per dimarts a la mateixa hora, serà el torn de Joaquim Forn, Josep Rull i Raül Romeva. I dimecres, Jordi Turull, Dolors Bassa i Carme Forcadell. Tots ells seran traslladats de les presons d'Estremera, Alcalá-Meco i Soto del Real amb furgó fins als calabossos de l'Audiència Nacional i després fins al Tribunal Suprem. Queda pendent encara

El dilluns mateix també estan citats els quatre processats en la causa a l'Audiència Nacional per sedició i organització criminal: el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero; el número dos de Forn, César Puig; el director dels Mossos cessat pel 155, Pere Soler; i la intendent Teresa Laplana. També per lliurar-los, en aquest cas la jutge Carmen Lamela, la resolució de processament. Aquell mateix dia, se celebra a la seu de l'Audiència Nacional a San Fernando de Henares el judici als joves d'Altsasu, que ja porten 512 dies en presó preventiva.

La declaració indagatòria és un tràmit judicial sempre que es dicta la interlocutòria de processament. Tots els encausats han de tornar a desfilar davant del jutge per rebre en mà el text de la indagatòria i així no poder al·legar que desconeixen els delictes pels quals se'ls jutjarà. Ara bé, encara queden pendent els diferents recursos que han presentat les defenses. Primer, els de reforma al mateix Llarena, perquè revisi la interlocutòria de processament. I després els d'apel·lació davant de la sala Penal, en què tant la fiscalia com l'acusació popular, el partit d'extrema dreta Vox, podrien demanar canviar els delictes posant de subsidiari a rebel·lió el de sedició i organització criminal, després que el tribunal alemany hagi descartat extradir Carles Puigdemont per rebel·lió.