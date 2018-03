Llarena accelera els processaments

El magistrat instructor Pablo Llarena es disposa a obrir sumari ordinari a la causa de rebel·lió, un senyal que el processament, segons fonts judicials consultades per l’ARA, podria estar a punt a finals del mes de març. És normal que quan el magistrat instructor decreta formalment sumari ordinari, a continuació procedeixi a dictar les ordres de processament. L’acte d’incoació de sumari ordinari pot ser recorregut davant l’instructor en reforma i davant la sala de recursos en apel·lació.

Fonts judicials assenyalen que la incoació de sumari ordinari -fins ara Llarena portava la causa com a diligències prèvies- assenyala la proximitat, més gran fins i tot del que estava previst (a l’abril), de les ordres de processament. Unes resolucions que es poden recórrer i que contenen els indicis raonats de criminalitat que s’imputen a cada investigat.

El magistrat ha de decidir si processarà tots els investigats al Suprem (actualment en són 28) i quins seran els delictes que els imputarà. No necessàriament tots els investigats seran processats ni a tots els que ho siguin se’ls imputarà el delicte de rebel·lió. La interlocutòria de processament pot comportar les inhabilitacions dels empresonats, i això afectaria els dos diputats que estan reclosos: Jordi Sànchez -encara candidat a la investidura- i Oriol Junqueras.

Els passaports dels exiliats

Mentrestant, la fiscalia del Suprem té previst sol·licitar avui al magistrat instructor una resolució per la qual es declarin vençuts els passaports dels sis investigats que no estan a disposició judicial perquè segueixen a l’estranger.

La decisió de Puigdemont de traslladar-se a Ginebra, Suïssa, aquest diumenge per participar en un debat sobre la independència de Catalunya durant el Festival de Cinema i Fòrum Internacional sobre els Drets Humans (FIFDH) ha portat la Fiscalia General de l’Estat a variar el criteri anunciat en una nota el dia 12. Aquell dia, arran del trasllat de l’exconsellera Clara Ponsatí de Brussel·les a Escòcia, la fiscalia va assenyalar que faria les peticions oportunes respecte als exiliats quan el jutge hagués dictat ordre de processament.

El viatge de Puigdemont a Copenhaguen al gener ja va originar una decisió del fiscal general de l’Estat: va sol·licitar a l’instructor una euroordre de detenció i entrega de l’expresident. La petició, en la qual va tenir una participació activa la vicepresidència del govern espanyol, tenia l’objectiu de dissuadir Puigdemont de la intenció d’emprendre el viatge, ja que la sol·licitud de detenció es va fer pública el diumenge 21 de gener, un dia abans de la cita, i la petició al magistrat es va cursar dilluns, quan l’expresident trepitjava territori danès. Llarena va desestimar la iniciativa perquè havia sigut ell qui havia retirat, al desembre, l’euroordre enviada a Bèlgica per la magistrada Carmen Lamela.

La fiscalia, segons fonts consultades per l’ARA, creu que, tenint en compte que no se’ls pot prendre el passaport perquè no s’han presentat davant del jutge, sí que es poden declarar vençuts els documents. Per això demanarà a Llarena que ho faci i requereixi al ministeri d’Interior que faci arribar a les autoritats administratives de la Unió Europea i del tractat de Schengen (del qual forma part Suïssa) la informació que els passaports de sis investigats ja no estan en vigor.