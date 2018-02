Llarena nega la llibertat a Joaquim Forn per la "incertesa" que l'independentisme abandoni la unilateralitat

Ni manifestant que abandona la primera línia política és suficient perquè Joaquim Forn surti de la presó d'Estremera, on ha passat les últimes 93 nits. Al Al jutge del Tribunal Suprem que instrueix la causa per rebel·lió contra 28 dirigents del sobiranisme, Pablo Llarena, no l'ha convençut que Forn hagi renunciat a l'escó per demostrar que no hi ha risc de reiteració delictiva. El conseller d'Interior ja va negar-li la sortida d'Estremera el passat 4 de desembre, quan va decidir ratificar la decisió de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela i mantenir-lo empresonat juntament amb Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En aquella ocasió el magistrat va veure en aquestes quatre figures un lideratge perillós, la posada en llibertat dels quals podia provocar una "explosió violenta", vistos els precedents de la concentració davant la conselleria d'Economia el 20 de setembre.

Aquesta vegada creu que el risc de reiteració delictiva es manté per la "incertesa que existeix que la voluntat política majoritària sigui respectar l'ordre legal per assolir l'aspiració d'independència que encara comparteix l'investigat". "Precisament, aquesta última actitud és la que sosté qui va atorgar en el seu dia la confiança al senyor Forn perquè fos conseller d'Interior i va encapçalar la llista electoral en què l'investigat va decidir integrar-se fa escasses setmanes", destaca Llarena en la seva interlocutòria, en una referència implícita a Carles Puigdemont. I afegeix: "La seva ideologia coexisteix a més en un context polític en què no hi ha certesa que hagi desaparegut la intenció d'assolir la independència de Catalunya, existint encara sectors que defensen explícitament que s'ha d'aconseguir de manera immediata i perseverant en el mecanisme de secessió contraris a les normes penals que aquí es jutgen". Llarena constata que Forn manté "lògicament el seu ideari sobiranista" i que aquest convenciment "possibilita una reiteració del delicte que resultaria absurda a qui professés la ideologia contrària".

Forn va declarar sobre el fons de la causa el passat 11 de gener i l'endemà va presentar el seu escrit de petició de llibertat, en el qual remarcava que renunciaria a l'escó si el seu grup parlamentari, JxCat, es desviava del camí del diàleg i els marges constitucionals. Però Forn només va ser formalment diputat durant vuit dies -el Parlament es va constituir el 17 de gener- perquè el dia 23 es va anticipar i va deixar l'acta per la seva incapacitat d'incidir en la dinàmica parlamentària des de la presó. En una carta dirigida a la cúpula de JxCat i el PDECat subratllava que els seus "compromisos" davant el jutge podien "entrar en contradicció" amb futures decisions del grup parlamentari. A l'escrit que va aportar al Suprem demanant la seva llibertat, hi va adjuntat dies més tard un altre en què comunicava que abandonava el Parlament i recordava que tampoc repetiria com a conseller.

Llarena posa en dubte que Forn es desvinculi del Parlament i assegura que no es pot demostrar només amb les seves manifestacions discursives que no responguin a una "aspiració d'eludir el gravamen de la mesura cautelar imposada". També addueix que la "determinació" amb la qual va "conduir la greu actuació delictiva és encara molt propera" i subratlla que va entrar al Govern en substitució d'altres que "abandonaven el procés delictiu". El jutge insisteix que el seu protagonisme té a veure amb impedir que 17.000 agents -els Mossos- complissin amb l'obligació bàsica de complir la llei". "Ho va fer assumint que la seva aportació estava directament vinculada a afavorir un esclat social i tolerar un context de reacció violenta que va amenaçar amb expandir-se".

Les declaracions dels testimonis

La decisió de Llarena arriba l'endemà que declarés Diego Pérez de los Cobos com a testimoni durant més de quatre hores al Suprem, on va considerar que els Mossos d'Esquadra no van complir les ordres d'impedir el referèndum, sinó que van actuar per permetre'l, en sintonia amb el Govern, les entitats independentistes i els votants. En la seva interlocutòria, Llarena utilitza gran part de la tesi de De los Cobos, que sosté que l'actuació de Forn al capdavant d'Interior durant l'1-O va estar orientada a "aparentar una voluntat de compliment de les ordres judicials, però posant en marxa un pla que impedia el seu control".

En la seva declaració de l'11 de gener, Forn va subratllar que el departament d'Interior no havia donat instruccions polítiques als Mossos per facilitar l'1-O i va deixar clar que, en cas d'haver-ho fet, "tampoc l'haurien deixat", expressaven aquell dia els seus advocats en relació a la seva declaració davant Llarena. Forn va manifestar al Suprem que el seu compromís amb el referèndum s'havia de separar de la tasca de policia judicial dels Mossos i va recordar que els dispositius policials els dissenyen els professionals del cos i no els responsables polítics. "No pot acceptar-se que la ineficàcia [dels Mossos l'1-O] fos aliena a la direcció política", assevera Llarena en la seva interlocutòria.

La resolució de Llarena es produeix després que dimarts Roger Torrent ajornés el ple d'investidura de Carles Puigdemont i provoqués el descontentament de la ciutadania que tenia previst seguir el ple des del Passeig Lluís Companys. La mobilització va acabar a les portes de la cambra, després que els manifestants se saltessin un cordó policial per accedir al Parc de la Ciutadella.