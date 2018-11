Els presos de Lledoners conviden per carta Arrimadas i Albiol a visitar-los a la presó

Els set dirigents independentistes presos a Lledoners han enviat una carta a la líder de Cs, Inés Arrimadas, i al líder del PP, Xavier García Albiol, per convidar-los a anar a la presó a visitar-los. Segons ha avançat ElMón.cat, la carta està signada per Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i té data de dimarts passat. Els set líders independentistes recorden a Arrimadas i Albiol que, com a autoritats, poden visitar els centres penitenciaris i els insten a parlar amb ells o amb altres interns per comprovar de primera mà si tenen els privilegis que tant Cs com PP han denunciat.

La carta és breu, de tres paràgrafs, i comença explicant que s’adrecen a ells després de veure que estan interessats per la situació quotidiana que viuen a la presó, on els recorden que estan privats de llibertat sense ni tan sols haver estat jutjats.

"Per les afirmacions que els hem sentit dir a través dels mitjans de comunicació, és evident que vostès només poden parlar des del desconeixement. Per aquest motiu, i en la mesura que vostès són càrrecs institucionals facultats per visitar un centre penitenciari si ho desitgen, ens agradaria que ens visitessin a Lledoners, on podran comprovar de primera mà si som uns presos amb privilegis, bé sigui parlant amb nosaltres mateixos, bé sigui parlant amb altres interns del centre amb els quals convivim diàriament", afegeixen.

El líder del PP, Xavier García-Albiol, ja ha contestat al seu compte de Twitter que no pensa anar-hi perquè no vol contribuir al que ha qualificat de "circ mediàtic" i ha criticat que s'hagi enviat la missiva abans a la premsa que a ells.