Els lletrats del Congrés s'oposen al criteri de la Fiscalia i tornen a rebutjar investigar el rei emèrit

Els lletrats del Congrés es tornen a oposar del tot a la possibilitat que s'investigui el rei emèrit, Joan Carles I. La mesa de la cambra debatrà demà dimarts la creació d'una comissió d'investigació sobre la monarquia. Però Unides Podem ja té coll avall que tant el PP com Vox, Ciutadans i el mateix PSOE amb qui governa a Espanya s'hi oposaran. Els lletrats han enviat un informe a la mesa en què rebutgen el criteri de la Fiscalia, que dilluns de la setmana passada va informar que investigava Joan Carles I al Suprem pel cobrament de suposades comissions pel contracte de l'AVE a la Meca. El ministeri públic considera que actualment el rei emèrit només conserva l'aforament, perquè es tractaria de presumptes corrupteles posteriors a l'abdicació el 2014, quan va caure la inviolabilitat constitucional de la qual gaudeix el cap d'estat a Espanya.

En canvi, els lletrats del Congrés, en un informe al qual ha tingut accés l'ARA, defensen que les "prerrogatives d'inviolabilitat", tot i tractar-se de fets posteriors a l'abdicació, no vencen. Segons el seu parer, l'última sol·licitud de comissió d'investigació, que van demanar la setmana passada els partits sobiranistes, "es refereix a qüestions que, tot i que hagin pogut tenir projecció en una etapa posterior, es corresponen sense solució de continuïtat amb el període de temps en què sa majestat Joan Carles I era cap d'estat i tenen causa en el mateix fet de l'ocupació d'aquesta posició". És a dir, que consideren que en el fons a la comissió s'investigarien fets que ja duia a terme el rei emèrit mentre regnava.

"Pretendre una investigació [sobre fets de quan era cap d'estat] buidarien de contingut les prerrogatives constitucionals del cap d'estat, que despleguen els seus efectes de manera permanent", conclou l'informe dels lletrats. La decisió de la Fiscalia d'investigar el rei emèrit al Suprem va suposar un abans i un després d'aquesta doctrina dels lletrats. Però el Congrés continua mantenint-se, així, com l'únic espai que protegeix qualsevol investigació sobre la monarquia.

Unides Podem critica la decisió

El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha sigut el primer a reaccionar a la decisió dels lletrats. El partit lila s'oposa al criteri del seu soci de coalició, el PSOE, que prefereix no portar a la cambra baixa una investigació sobre la monarquia, de la mateixa manera que el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) continua sense preguntar per la valoració dels ciutadans sobre el rei. Unides Podem va registrar la seva pròpia petició de comissió d'investigació després que ERC, Junts per Catalunya, el PNB, EH Bildu, la CUP, Compromís i el BNG impulsessin una petició conjunta al Congrés per intentar que la iniciativa tirés endavant.

Echenique ha lamentat que els lletrats considerin que "la inviolabilitat del rei és eterna", en contra del criteri de la Fiscalia. Segons el seu parer, "cada cop necessiten arguments més complicats i més dèbils per continuar protegint la Casa del Rei i continuar posant-la per damunt de la llei". "Nosaltres, per descomptat, ho continuarem intentant. La nostra democràcia no es pot permetre continuar mirant cap a una altra banda", conclou. De totes maneres, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, sap que aquesta qüestió el separa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i per això han decidit no fer-ne un cavall de batalla que pugui posar contra les cordes la coalició. Simplement els dos partits del govern de coalició conviuen amb les diferències obertes sobre el paper de la monarquia.