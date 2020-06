Llibertat amb càrrecs però sense mesures cautelars per als quatre CDR investigats en l'operació Judes

L'Audiència Nacional ha decretat llibertat amb càrrecs però sense mesures cautelars per als quatre CDR investigats per terrorisme, tinença d'explosius i conspiració en el marc de l'operació Judes, tal com informa l'ACN.

Tots ells han comparegut davant el jutge aquest dilluns per videoconferència des dels jutjats de Sabadell i Mollet. La seva advocada, Eva Pous, ha explicat que s'han acollit al seu dret de no declarar i només han respost les preguntes de la defensa relacionades amb el seu arrelament al territori. L'alt tribunal ha ajornat altres dues declaracions, que es faran finalment el 6 de juliol a Mollet.

Més d'un centenar de persones s'han concentrat a les portes del Jutjat per donar suport als investigats. Al setembre de 2019, la Guàrdia Civil, actuant a les ordres de l'Audiència Nacional, va iniciar l'operació Judes, en el marc de la qual es van detenir diverses persones. Alguns dels imputats van arribar a passar temps a la presó.

El sumari de la causa apuntava que els detinguts es van plantejar la manera d'ocupar el Parlament el "dia D", que segons la Guàrdia Civil havia de ser el de la publicació de la sentència del Tribunal Suprem sobre els presos polítics. Part d'aquest pla hauria estat que el president Quim Torra s'hi tanqués amb la resta dels CDR i es declarés la independència.