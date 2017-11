Llista unitària 1 d'octubre: la societat civil impulsa una candidatura per al 21-D i afegeix més pressió als partits

Llista unitària 1 d'octubre. Aquest és el nom de la iniciativa que la societat civil ha presentat aquest divendres a l'Ateneu Barcelonès per formar una candidatura unitària i que afegeix més pressió als partits de cara a les eleccions del 21 de desembre. Es tracta de la fusió de dues iniciatives - Llistaunitaria.cat i Respublica.cat- que pretén construir una agrupació d'electors per presentar-se el 21-D amb un programa de mínims: rebutjar l'article 155, validar el referèndum de l'1 d'octubre i "restituir el govern legítim de Catalunya". Els promotors són exmembres del secretariat de l'ANC i gent de l'"entorn" del president de la Generalitat, entre altres persones de la societat civil. Han presentat la iniciativa Francesc Dalmases -que era un dels coordinadors del Pacte pel Referèndum-, Aurora Madaula, Pere Pugès i Toni Morral.

La iniciativa estén la mà a tots els partits sobiranistes, també a la CUP que ha de decidir aquest diumenge quin és el seu paper a les eleccions del 21-D,perquè s'hi sumin. En la candidatura volen que s'hi integrin tots els empresonats, els encausats pel referèndum i que sigui liderada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Dalmases ha assegurat que la llista unitària és l'única manera de fer dels comicis un "plebiscit", ja que a parer seu no es tracten d'unes eleccions normals sinó que Catalunya viu una situació "d'excepcionalitat política". "No estem fent unes eleccions per fer un govern autonòmic. El programa de la llista ha de tennnir dos punts bàsics: sobirania, llibertat i proces constituent", ha afirmat Dalmases.

Segons la llei electoral, les agrupacions d'electors poden concórrer a les eleccions si recullen un 1% dels electors en cada circumscripció electoral, un total de 55.000 firmes. El temps màxim és el 17 de novembre. Els promotors volen aprofitar per recopilar signatures en la manifestació de dissabte per l'alliberament dels presos polítics. El 13 de novembre faran una primera exposició pública de les signatures que han recollit.

Suport de Jordi Sànchez i consulta interna a l'ANC

Pere Pugès, exmembre del secretariat de l'ANC ha estat l'encarregat d'explicar com es recolliran les firmes. Ha dit que es necessiten "col·laboradors" al territori per fer-ho. D'altra banda, ha assegurat que la iniciativa té el suport explícit del president de l'ANC, ara empresonat, Jordi Sànchez, i que lel secretariat de l'ANC va decidir ahir fer una consulta interna als socis per decidir si ha dee continuar pressionant als partits polítics per formar una candidatura única per les eleccions.

Des de l'Assemblea, però, asseguren que no donen suport a formar una "quarta llista" independentista i que el seu objectiu és una candidatura amb el "consens" de les formacions.Ahir el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, va dir en roda de premsa que no descartava encara la llista unitària però també va dir que l'ANC donarà suport als partits independentistes si es presenten per separat.