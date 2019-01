Lluís Puig apareix en l'acte de presentació del Consell per la República a Perpinyà

L'exconseller Lluís Puig ha aparegut a l'acte de presentació del Consell per la República a Perpinyà que s'ha celebrat aquest dissabte a la tarda a la capital nord-catalana. Puig ha assegurat que la seva aparició ha estat "molt meditada" i que feia temps que "els membres del Govern a l'exili" parlaven sobre la "necessitat de tornar a trepitjar terres catalanes".

Visiblement emocionat, Puig ha afirmat que la visita és una "manera d'intentar portar l'agraïment del president Puigdemont i de la resta del Govern" a la Catalunya del Nord. "És la primera vegada que venim des que vam marxar a l'exili i, per tant, és molt emotiu pensar que et trobes amb gent que parla la mateixa llengua que tu. Ha sigut un dia molt agradable", ha remarcat. Puig també ha assegurat que després d'aquesta hi podria haver noves aparicions.

Lluís Puig ha assistit a la presentació del Consell per la República al Casal de Perpinyà, en un acte organitzat per l'ANC de la Catalunya del Nord. La seva visita era el secret més ben guardat. Poca gent ho sabia i a l'acte s'anunciava que hi participaria per videoconferència, però l'exconseller de Cultura ha arribat a Perpinyà a primera hora d'aquest matí provinent de Waterloo, en un viatge que s'ha allargat tota la nit.

Sobre una possible reacció de l'estat francès a la seva visita, Puig ha dit que no saben com pot actuar però ha recordat que són "ciutadans europeus lliures", que s'han presentat davant la justícia quan se'ls ha requerit i que, per tant, no esperen que hi hagi cap reacció. "França és una república democràtica i té les seves maneres d'actuar. No hi ha en aquests moments cap reclamació en contra nostra", ha recordat. En aquest sentit, ha afegit que viatgen per Europa i per la resta del món "no per fer turisme" sinó per "seguir el procés lliure i democràtic".

"Arrencar amb força"

Durant l'acte de presentació, Puig ha assegurat que el compromís és ara centrar tots els esforços en "arrencar amb força el Consell per la República" i que aquest és l'objectiu que tindran aquest any. En aquest sentit, ha dit, parafrasejant paraules de Clara Ponsatí, que "és l'única institució catalana no sotmesa a les urpes de l'estat espanyol" i que volen que "hi sigui tothom". La previsió és també que en un termini d'onze mesos es pugui fer l'assemblea constituent i que "tothom pugui exercir el seu primer dret a vot".

L'exconseller ha admès que aquest procés "no té cap manual d'instruccions" perquè "no s'havia fet mai" i que, per tant, "ningú sap exactament què cal fer després de cada pas". Malgrat això, ha dit que volen ser "plurals" i que això sovint comporta "una necessària lentitud per tal de remar i avançar per arrencar aquest tren amb prou velocitat perquè ningú quedi al marge".