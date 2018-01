Lluís Puig i Clara Ponsatí renuncien a l'acta de diputat per assegurar la majoria independentista al Parlament

El conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, i la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, deixen l'escó, segons ha pogut confirmar l'ARA. L'acord del Tribunal Constitucional d'impedir el vot delegat dels diputats escollits el 21-D que des de finals d'octubre són a Brussel·les obliga l'independentisme a treure la calculadora: necessita assegurar-se que els presos i un dels exiliats votin per tenir majoria simple i que ho facin tres per arribar a la majoria absoluta. Després de la decisió del TC, JxCat i ERC veuen que l'única solució per confirmar aquests vots és que renunciïn a l'acta de diputat, fer córrer la llista i que nous representants puguin participar presencialment en la cambra. Puig ha avançat la decisió a Twitter i ha apuntat que Meritxell Serret també deixaria l'escó.

"Sempre he dit que sabíem com sumar 68 a la sessió d'investidura de Carles Puigdemont. Demà presento la meva renúncia a diputat", ha piulat Puig, que s'ha mostrat convençut que JxCat i ERC "saben gestionar" la situació.

"No és en cap cas la renúncia al projecte de Junts per Catalunya ni tampoc de l'acció política", han afirmat fonts de JxCat, que han recordat que cap dels dos consellers eren diputats la passada legislatura. Els escrits de renúncia es presentaran demà al Parlament i es tramitaran les credencials dels nous diputats. Per part de JxCat, Sawla El Garbhi substituirà Ponsatí per Barcelona, i Ferran Roquer substituirà Puig per Girona.