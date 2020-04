Llum verda del Consell de Garanties Estatutàries als pressupostos del 2020

Llum verda als pressupostos de la Generalitat per aquest 2020. El Consell de Garanties Estatutàries, després d'analitzar el projecte les darreres setmanes, ha conclòs que té encaix tant en l'Estatut com en la Constitució per unanimitat. L'organisme ha enllestit la seva feina una desena de dies abans d'acabar el termini, ja que tenia un mes des que Ciutadans va impugnar el text.

Ciutadans havia portat el projecte dels comptes al CGE per un incompliment de la llei d'estailitat pressuostària; i també pel procediment que es va seguir per aprovar els comptes d'enguany del Parlament, que van lligats als pressupostos del Govern.

Entregat el dictamen, ara correspon al Parlament moure fitxa per poder aprovar els comptes. El Govern ha manifestat la seva intenció d'aprovar-los al més aviat possible malgrat no incloguin les previsions per afrontar la crisi del coronavirus, però defensen que seran útils per combatre-la perquè permeten a l'executiu augmentar la despesa en 3.000 milions d'euros. De fet, el vicepresident, Pere Aragonès, ha dit ja en diverses ocasions que els adaptarien a través de modificacions pressupostàries.

D'acord amb el reglament, ara s'ha de reunir la mesa per obrir el termini de les esmenes subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries i, posteriorment, el president del Parlament, Roger Torrent, haurà de convocar el ple. Com se celebrarà, però, la sessió per fer-la compatible amb el confinament? Fins ara la mesa preveia que es fes de forma reduïda i amb delegació de vot. És a dir, tal com ha s'ha fet al Congrés dels Diputats, es celebraria un ple de 21 diputats i la resta de parlamentaris delegarien el seu vot.

El més probable és que s'opti d'aquesta manera perquè no hi ha la possibilitat encara de fer plens telemàtics. Per poder-los fer es necessita abans una reforma del reglament (tal com van indicar els lletrats) i també l'adaptació de la cambra als mitjans tècnics necessaris ( ahir els serveis de la cambra van proposar una fórmula informàtica per poder-ho fer abans de la tardor).

651x366 L'hemicicle del Parlament aquest dimecres, en ple debat de política general L'hemicicle del Parlament aquest dimecres, en ple debat de política general

A l'espera de la llei d'acompanyament

El Consell de Garanties ha enllestit abans el projete de pressupostos, però es dona uns dies més per acabar d'analitzar la llei d'acompanyament del projecte, on s'nclouen impostos de nova creació i modificacions legislatives com la possibilitat que el Govern assumeixi la defensa del personal de la Generalitat que estigui investigat per delictes contra l'administració pública. D'aquesta manera, l'executiu s'assegura poder defensar als processats de les causes derivades del referèndum de l'1 d'octubre. La llei de serveis jurídics del 1996 impedeix actualment fer-ho.