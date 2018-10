Maragall inicia el camí cap a l'alcaldia apuntant Manuel Valls: "Serà una campanya de persones contra diners"

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, ha assegurat aquest dissabte que "Barcelona vol ser republicana", després de ser proclamat oficialment alcaldable en el congrés regional de la federació dels republicans de Barcelona celebrat al Centre Cívic Joan Oliver. En la votació celebrada aquest divendres, en la qual no tenia cap adversari, va rebre el 94,2% dels vots -583 d'un total de 619.

En la seva intervenció, Maragall ha fet una crida a afrontar la campanya electoral "amb una actitud de renúncia a qualsevol demagògia". "No volem guanyar contra ningú, volem guanyar per a tots, per convertir en guanyadors molts dels que avui estan perdent i que no veuen en aquests moments cap via oberta cap a l'esperança", ha expressat l'encara conseller d'Acció Exterior. Tot i això, ha considerat que la campanya serà "de persones contra diners" i ha apuntat que que guanyin les persones "mai és fàcil però tampoc impossible", en una al·lusió implícita a Manuel Valls.

Maragall ha defensat que "Barcelona, afortunadament, no es deixa comprar", i ha demanat "construir complicitat amb la ciutadania", ja que la ciutat "no vol deixar de ser el que és", sinó que vol "recuperar i créixer en llibertat". Ha dit que els barcelonins "se senten ciutadans de Barcelona però també del món" i que "volen viure en un estat de drets i llibertats reconegudes". "Barcelona vol ser republicana i aquest és el nostre missatge. Anem a totes. Creiem en això i és el que volem que la ciutat entengui (...) En definitiva: volem guanyar i guanyarem", ha indicat.

Maragall, que segons ha explicat va decidir fer aquest pas després de reunir-se amb el president del partit, Oriol Junqueras, i el diputat al Parlament Lluís Salvador a la presó de Lledoners, ha agraït el suport de qui va renunciar a ser candidat a l'alcaldia, Alfred Bosch. En aquest punt, de sobte, ha interromput la seva intervenció per acostar-se a Bosch i fer-li una sentida abraçada.