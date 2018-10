En mans de Mariscal de Gante, filla d’un jutge del TOP

El Tribunal de Comptes té el seu particular Pablo Llarena en la reedició del judici pel 9-N contra la cúpula del Govern d’Artur Mas la tardor del 2014. Però aquest cop ja porta incorporats els galons polítics. L’encarregada de redactar la sentència sobre si se’ls condemnarà a pagar fins a 5,2 milions d’euros a la Generalitat per la consulta de fa quatre anys -tot i que el Govern no els ha reclamat ni està personat en la causa-és la consellera Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justícia durant el primer govern de José María Aznar (PP) i filla del jutge del Tribunal d’Ordre Públic (TOP) franquista Jaime Mariscal de Gante y Moreno.

Margarita Mariscal de Gante (Madrid, 1954) és consellera del departament segon del Tribunal de Comptes, al qual li ha tocat jutjar el cas. També va ser l’encarregada d’admetre a tràmit la denúncia de Societat Civil Catalana l’any passat i demanar al govern del Tribunal de Comptes el nomenament d’un delegat instructor per investigar si es va gastar diner públic en el procés participatiu del 9-N. Sense la seva decisió el cas no hauria tirat endavant.

La carrera de Mariscal de Gante, igual que la del seu pare, va ser meteòrica tant dins de la judicatura com també al PP. El novembre del 1990 es va convertir en la primera dona vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), quatre anys després d’haver sigut nomenada magistrada del jutjat de primera instància de Madrid. El 1996 feia el salt de ple a la política amb Aznar, que li va confiar durant quatre anys el timó del ministeri de Justícia. Gràcies a ella José Ignacio Zoido -que també és jutge- va fer els primers passos en política: el va nomenar director general de Relacions amb l’Administració de Justícia. Dues dècades després s’acabaria convertint en ministre de l’Interior.

Ella va ser escollida diputada del PP del 2000 al 2004 i durant els últims dos anys va ser-ne vicepresidenta primera. Ara, com a consellera, ha hagut de tractar temes relacionats amb la presumpta corrupció al PP. El desembre del 2016 va decidir absoldre els líders populars Alfonso Alonso i Javier Maroto en segona instància.

El germà, comissari

El seu germà, José Manuel Mariscal de Gante, va ser notícia la setmana passada per haver convidat, com a comissari de la policia a Madrid, el torturador franquista Billy el Niño en un acte oficial. Ho va denunciar el líder de Podem, Pablo Iglesias.