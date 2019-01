Marlaska haurà de comparèixer d'urgència al Congrés per les detencions de Girona

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, haurà de comparèixer d'urgència a la comissió d'interior del Congrés per donar explicacions de les 16 detencions a Girona el 16 de gener pel tall de les vies de l'AVE l'1 d'octubre del 2018. Tots els partits menys el PP –fins i tot el PSOE– han avalat la petició de compareixença registrada per ERC i el PDECat.

Ciutadans ha dit que espera que Marlaska doni explicacions de la mateixa manera que va demanar la compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, arran de les mobilitzacions en resposta a les detencions. El diputat popular Rafael Merino s'ha quedat sol defensant el paper de les forces de seguretat, fins i tot davant del grup socialista, que ha avalat la compareixença "per transparència", malgrat que encara no hi ha posat data.

"Ens hauria agradat una defensa amb més passió de les forces de seguretat de l'Estat", ha lamentat Merino. Des d'ERC, el diputat Xavier Eritja ha plantejat la possibilitat que el ministeri de l'Interior no conegués l'operatiu de la Policia Nacional, ja que es va fer sense ordre judicial, tal com va explicar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "La confusió per les paraules del ministre davant d'un fet que vulnera drets fonamentals requereix la compareixença del ministre", ha defensat al seu torn el coordinador del PDECat a Madrid, Jordi Xuclà.

Per la seva banda, el diputat dels comuns Josep Vendrell ha defensat la necessitat de "garantir la funció de control perquè es depurin responsabilitats i poder exercir el dret a manifestació". Segons Units Podem, la Policia Nacional buscava amb les detencions una "estratègia d'atemorir els ciutadans perquè no exerceixin el seu dret a la participació pacífica".

El diputat socialista David Serrada ha lamentat que es "distorsioni el context" de les detencions i ha dit que s'ha de tenir en compte una "qüestió fonamental", que "l'actuació la va fer la Policia Nacional com a policia judicial". Amb tot, finalment ha defensat que el PSOE no s'oposarà a la compareixença per una "qüestió de transparència".