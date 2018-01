Marta Pascal: "Investir Puigdemont seria normalitzar la situació, no apostar per la via unilateral"

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha assegurat aquest dijous que investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat "seria normalitzar la situació, no apostar per la via unilateral". En una entrevista a Onda Cero, Pascal ha negat que aquesta sigui la via del seu partit per seguir amb el procés, perquè ja no estan en la "fase" unilateral, sinó que volen obrir una etapa de "recomposició".

Per això, Pascal ha dit que l'únic que persegueixen és investir-lo com a president perquè "és el que han votat els ciutadans" i perquè així es podrà "recuperar les institucions i evitar mantenir el 155".

"El nostre objectiu és que al Parlament triomfi el que van votar els ciutadans i no el que Rajoy vol", ha afirmat, apel·lant a la "normalitat" que és investir qui té més suports. Un escenari que el govern espanyol vol impedir com sigui. Així ho ha recordat el delegat a Catalunya, Enric Millo, recordant a Puigdemont que "els vots de la ciutadania no anul·len les causes judicials" que pugui tenir el candidat.

En una entrevista a TV3, Millo ha retret a Puigdemont que en lloc de ser a Catalunya "passant comptes amb la justícia" estigui a Bèlgica fugit, però l'ha avisat que els cossos policials -també els Mossos d'Esquadra- tenen l'ordre de "posar-lo a disposició de la justícia" quan entri a Espanya. En aquest sentit, Millo ha dit que la investidura de Puigdemont dificulta acabar amb el 155, ja que impedeix que es pugui escollir un nou president d'acord amb la llei.

El dirigent popular ha explicat que l'article 155 només decaurà quan hi hagi un nou govern constituït i ha demanat que això sigui ràpid, perquè també ell vol acabar amb la intervenció a la Generalitat. "El 155 es fa per obligació, no per vocació, així que quan abans acabi millor", ha afirmat.

El tancament de la delegació a Brussel·les, decisió de Dastis

Millo també ha explicat alguns detalls de l'operatiu que s'ha organitzat per evitar que Puigdemont entri d'amagat al país. Ha admès que hi ha un "reforç de la vigilància" per detenir Puigdemont si entra al país, però ha dit que dins les clavegueres que s'han revisat prop del Parlament no s'hi busquen persones. "És una pràctica habitual en la lluita contra el terrorisme i he de recordar que estem en alerta 4", ha dit.

Preguntat pel tancament de la delegació de la Generalitat a Brussel·les per impedir que el president del Parlament, Roger Torrent, es reunís amb Puigdemont, Millo ha dit que va ser una ordre del ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, que és l "màxim responsable polític" d'aquesta oficina.