Marta Pascal trenca el carnet del PDECat

Després d'abandonar l'escó de senadora de JxCat per les discrepàncies amb l'expresident Carles Puigdemont, Marta Pascal ha trencat el carnet del PDECat. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ARA, l'excoordinadora general de la formació va enviar una carta al president del partit, David Bonvehí, per comunicar-li ara fa quinze dies que es donava de baixa i fer el pas així al Partit Nacionalista de Catalunya (PNC). Aquesta nova formació és amb la que operarà a partir d'ara, tal com va avançar l'ARA. És el pas endavant de l'anomenat grup de Poblet, que reuneix exdirigents de CiU i persones del món social empresarial a favor d'un retorn al catalanisme i en contra de la unilateralitat.

Des de feia temps Pascal discrepava del rumb polític seguit pel PDECat i JxCat, fins al punt que en el seu últim llibre 'Perdre la por' (Catarata, 2019) parlava obertament d'impulsar una nova formació política si el Partit Demòcrata no canviava el rumb. A més, va engegar una crítica oberta contra Puigdemont, assegurant que hi ha gent dins el partit que no s'atreveix a discrepar dels seus posicionaments malgrat no compartir-los.

Pascal acaba així amb una llarga trajectòria a les files, primer de CDC i després del PDECat. Va ser la líder de la Joventut Nacionalista de Catalunya i després va fer el salt com a portaveu de Convergència el 2015, quan el partit era pilotat per l'exconseller Josep Rull (arran del pas enrere d'Oriol Pujol Ferrusola pel cas de les ITV). Des d'aquesta posició, durant el procés de conversió cap al Partit Demòcrata, Pascal es va situar com una de les dirigents per liderar la nova formació política en detriment de l'exconseller Jordi Turull, que fins a última hora va ser una de les cares aspirants a encapçalar la formació postconvergent.

651x366 Bonvehí i Pascal, al Consell Nacional del PDECat / EFE Bonvehí i Pascal, al Consell Nacional del PDECat / EFE

Marta Pascal va agafar les regnes fent tàndem amb Bonvehí, amb qui va enfilar la creació del nou partit en un entorn complicat: les discrepàncies entre les diferents famílies dins el PDECat van perdurar després del congrés fundacional del 2016 i el Govern prenia el camí cap al referèndum de l'1 d'Octubre. Un rumb que mesos després Pascal va dir obertament que no compartia (malgrat que durant el Procés no ho va expressar de forma pública). Va ser en aquella època que Pascal ja es va distanciar de Puigdemont, amb qui no va tenir mai feeling, i a mesura que van passar els mesos es va agreujar la distància política.

El trencament definitiu entre Puigdemont i Pascal, però, es produeix l'estiu del 2018, quan l'expresident li fa saber que la seva continuïtat com a coordinadora general del PDECat és incompatible amb el fet que ell segueixi a les files del Partit Demòcrata. "És evident que no pot ser que la coordinadora no tingui la confiança del president Puigdemont, jo no la tinc", va dir la mateixa Pascal en el conclave, deixant pas a Bonvehí perquè dirigís el partit.

Des de llavors, Pascal s'ha allunyat mica en mica de la direcció i després d'anys de discrepàncies s'ha donat de baixa. Ara, el seu futur es dibuixa al Partit Nacionalista de Catalunya, que es presentarà a les pròximes eleccions al Parlament. Serà Pascal la cara visible? Fonts de la formació asseguren que encara no s'ha parlat de noms, però és una de les dirigents amb números de ser-ho. Tot dependrà també de les negociacions amb Units per Avançar, el partit sorgit de la desaparició d'Unió que dirigeixen Ramon Espadaler i el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle. El més probable, malgrat que encara no està tancat, és que es presentin junts als comicis.