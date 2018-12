Mas: "No és funció dels polítics demanar si els CDR han de prémer o no"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest dissabte que no és funció dels polítics dir als CDR "si han de prémer o no". En una entrevista al programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio, Mas ha defensat l'existència dels comitès però ha admès que en el seu cas no hauria fet la crida per donar ànims que va fer el president de la Generalitat, Quim Torra. Amb tot, ha enviat una reflexió als CDR i els ha recordat que al sobiranisme "no li convé una polèmica damunt dels Mossos". "No s'han de quedar a casa, però pots estar al carrer de moltes maneres", ha concretat. L'expresident ha descartat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, en considerar-la "exagerada" i "partidista" i ha apostat per revisar els protocols dels Mossos amb "criteris policials".

Mas ha fet aquestes declaracions enmig de les tibantors que en els últims dies s'han fet evidents entre el president Torra i la conselleria d'Interior, liderada per Miquel Buch. Les càrregues dels Mossos d’Esquadra en les manifestacions antifeixistes a Terrassa i Girona de dijous han tornat a obrir la polèmica sobre l'actuació fins al punt que el cap de l'executiu ha demanat canvis a la policia catalana i demà té previst reunir-se amb Buch per abordar la situació.