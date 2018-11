Mas, Ortega, Rigau i Homs denuncien un "escarment": "No acceptem en cap cas la sentència"

Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs consideren que la condemna del Tribunal de Comptes és un "escarment" i que es troba "lluny de la imparcialitat". "Pretén ser un avís per a navegants", assenyalen l'expresident i els tres exconsellers en un comunicat remès als mitjans de comunicació.

"No acceptem en cap cas la sentència i reiterem que de cap manera s’ha produït cap despesa irregular que comporti una responsabilitat comptable que justifiqui la pena imposada. És més, des del primer moment, el govern de la Generalitat ha deixat clar que no se sent perjudicat econòmicament i que les despeses del 9-N van ser legals. No només això, sinó que durant el judici penal, el mateix TSJC va desestimar el delicte de malversació", sostenen.

Els tres exdirigents de la Generalitat veuen una "aberració jurídica" la condemna i apunten que vulnera la "pròpia jurisprudència del Tribunal de Comptes". Així, asseguren que presentaran el corresponent recurs a la sala d'apel·lacions del mateix òrgan.