Mas confia que Puigdemont actuï "pensant en el país" a l'hora de decidir sobre la investidura

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha recomanat avui al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "pensar en el país" i en el "projecte de tots" a l'hora de decidir sobre una hipotètica investidura, tot i que ha remarcat que no vol "condicionar" la seva decisió.

En una entrevista a La Sexta, Mas ha assegurat que ningú és "imprescindible" i ha comparat l'actual situació de Puigdemont, exiliat a Brussel·les, amb la seva pròpia de fa dos anys, quan va renunciar a encapçalar de nou la Generalitat per les exigències de la CUP i va deixar pas al propi Puigdemont.

Tot i això, Mas ha recalcat que confia que la manera d'actuar de Puigdemont serà "igual", en al·lusió al principi de "pensar en el país", i que això no vol dir que el seu successor "faci el mateix" que ell i abandoni. "Jo podia haver convocat eleccions i, en lloc de convocar, vaig marxar. Per a mi això era interès de país. Confio que aquesta manera d'actuar la tingui igual, no vull dir que faci el mateix" i marxi -ha aclarit Mas-.

A la pregunta de si és possible una investidura telemàtica de Puigdemont, Mas ha considerat que en les actuals condicions excepcionals "caldrà veure com es poden interpretar les normes".

A parer de Mas, que ha apuntat que Puigdemont no li va comentar que s'anava a Bèlgica, el temps ha donat la raó al president de la Generalitat. Ha apuntat que ara ha d'afrontar "familiar i personalment" una decisió delicada, perquè "si torna sap que va a anar a la presó ".

Sobre el cas Palau -la Audiència de Barcelona notificarà demà la sentència-, Mas ha considerat que més responsabilitats polítiques que les que ha assumit no són possibles: "Ho he deixat tot".

Sobre el seu futur, Mas no ha descartat tornar a la primera línia, tot i que ha recalcat que "el més probable és que no".