Mas rebutja repetir eleccions pel risc de perdre la majoria independentista

L'independentisme torna a entrar en setmanes clau i, un cop més, es tornen a visualitzar les diferències en l'estratègia dels actors a l'hora d'afrontar les negociacions, també entre la direcció del Partit Demòcrata i el nucli dur de Junts per Catalunya. Tot i que coincideixen a investir Carles Puigdemont i restituir el Govern al més semblant possible al que hi havia abans de l'aplicació del 155, no comparteixen fins a quin punt portar aquesta aposta al límit. Segons fonts de partit coneixedores de la reunió del comitè nacional d'aquest dilluns, el president del partit, Artur Mas, ha rebutjat unes noves eleccions davant els dirigents de la formació. L'excap de l'executiu defensa que ara està assegurada la majoria absoluta de l'independentisme, un escenari que "no està garantit" en cas de nous comicis. Així, ha considerat que unes noves eleccions "no convenen".

Des de la llista del president, en canvi, volen jugar la carta del candidat Puigdemont "fins al final", fins i tot si això impliqués pagar el preu d'unes noves eleccions. Sense un acord amb l'Estat a l'horitzó, el nucli dur de JxCat defensa que el president es mantingui a Brussel·les i s'intenti una investidura a distància. En cas que els tribunals ho vetin, JxCat estaria disposat a anar a unes noves eleccions abans de plantejar un candidat alternatiu. "Complirem el nostre mandat electoral", defensen fonts de la llista. L'escenari, però, no és compartit d'entrada per la direcció del PDECat, que ha posat sobre la taula altres noms com el de Jordi Sànchez, actualment empresonat a Soto del Real.

Altres fonts consultades també apunten que la majoria d'intervencions al comitè nacional han anat dirigides a demanar una legislatura de quatre anys. La "coincidència general" de diversos consellers és una aposta per un mandat "llarg", asseguren les mateixes fonts del partit.