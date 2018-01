Artur Mas, a un pas de dimitir del PDECat

Artur Mas podria estar vivint les seves últimes hores com a president del PDECat. Fonts pròximes a l'expresident de la Generalitat expliquen a l'ARA que podria deixar de ser el president del PDECat aquesta mateixa tarda. Les mateixes fonts expliquen que Mas -que ja feia temps que meditava aquesta decisió- es reunirà aquesta tarda a les 16 hores amb la cúpula del partit, a qui presumiblement traslladarà la seva renúncia. Tot i que fonts del partit no han volgut explicar el motiu de la reunió, la hipòtesi que hi ha sobre la taula és la de la seva dimissió, un adeu que arribaria just abans que dilluns es faci pública la sentència del cas Palau, que podria fer responsable CDC de l'espoli del Palau de la Música. El partit ha convocat aquesta tarda una roda de premsa a les 18.30h a la seu nacional del PDECat, en què compareixeran el mateix Mas i també els màxims dirigents del partit, la coordinadora general, Marta Pascal; el coordinador organitzatiu, David Bonvehí, i la vicepresidenta, Neus Munté.

L'expresident abandonaria així definitivament la primera línia política en un intent de protegir el PDECat del possible desgast que una condemna per a CDC dilluns podria tenir sobre la formació que lidera Marta Pascal. De fet, Mas ja havia conversat diverses vegades amb la coordinadora general de la formació sobre la possibilitat de deixar el partit abans que arribés la sentència del cas Palau, un cas en què la fiscalia va acusar CDC d'haver rebut il·legalment a través del Palau 6,6 milions d’euros de Ferrovial.

Durant el judici del cas, tant Fèlix Millet com Jordi Montull -que havien arribat a un pacte amb el ministeri públic a canvi de rebaixar les seves penes- van confessar que CDC cobrava comissions a través del Palau a canvi de l'adjudicació d'obra pública, un extrem que la formació va negar en el mateix judici.

Durant el comitè nacional que va celebrar ahir el PDECat, Mas -a més de mostrar-se contrari a la repetició d'eleccions- va fer una crida a la "generositat" en la política lluny dels personalismes, un missatge que diversos dels presents van interpretar com un auguri de la decisió que finalment ha pres aquest dimarts l'expresident.