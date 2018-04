Mas qüestiona que "valgui la pena" investir Puigdemont perquè suposaria més causes penals

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha qüestionat aquest diumenge que investir Carles Puigdemont sigui el millor camí per a l'independentisme. En una entrevista a RAC1, s'ha preguntat si "val la pena" intentar-ho tenint en compte que "comportaria més processos penals contra més persones". En aquest sentit, ha subratllat que ja hi ha dirigents independentistes empresonats o a l'exili i que val més "rearmar-se" i formar govern per "plantar cara i tirar cap endavant".

Tanmateix, Mas ha indicat que "Puigdemont té tota la legitimitat per poder ser investit, té la majoria parlamentària que l'investiria, és diputat i hauria de poder ser elegit". Tot i això, ha advertit que a vegades "la legitimitat no s'acaba imposant a curt termini". "Ara estem en una situació totalment injusta en què una persona que té dret a ser investida no es deixa que ho faci. És criticable i s'ha de combatre, però amb la força que tenim", ha apuntat.

"Un Govern de Catalunya podria ajudar a reclamar més justícia i més legitimitat. Si fem bé les coses, es decantaran al nostre favor. No serà, però, en els pròxims dies o mesos sinó més tard. Això requereix constància, paciència i molta intel·ligència política", ha argumentat el també expresident del PDECat, a qui el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va retirar la causa per rebel·lió.

Mas ha explicat que no parla amb Puigdemont des que va coincidir-hi en la manifestació a Brussel·les el desembre passat, en part perquè hi ha un problema de seguretat en les comunicacions, però també perquè no s'ha cregut necessari que es desplacés a Bèlgica, abans que Puigdemont fos detingut a Alemanya diumenge passat.