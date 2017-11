Mas i Pascal volen a Brussel·les per entrevistar-se amb Puigdemont

Continuen les visites al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Brussel·les. Aquesta nit ha sigut l'expresident català Artur Mas i la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, els que han agafat un avió en direcció a la capital europea. Segons ha pogut comprovar l'ARA, tots dos viatgen en aquests moments a Brussel·les per, segons confirmen fonts pròximes a Mas, entrevistar-se amb Puigdemont.

Les mateixes fonts expliquen que la previsió és que l'expresident i Pascal tornin demà mateix cap a Barcelona després d'haver-se reunit amb Puigdemont, motiu pel qual en principi no arribarà a la manifestació en suport dels presos polítics convocada demà per ANC i Òmnium.

Sobre la taula hi ha principalment el debat sobre una llista unitària de l'independentisme. Puigdemont ha intensificat en els últims dies la pressió per articular una candidatura àmplia que aglutini representants de tots els partits independentistes però també representants de la societat civil, fins i tot el president de l'ANC empresonat, Jordi Sànchez.

540x306 Artur Mas agafant un avió cap a Brussel·les / LAIA FORÈS Artur Mas agafant un avió cap a Brussel·les / LAIA FORÈS

Esgotat el termini per registrar coalicions, l'independentisme debat ara la possibilitat de fer una agrupació d'electors encapçalada per Puigdemont, una fórmula inèdita que té alguns inconvenients, com ara l'absència d'espais electorals gratuïts i les dificultats per aparèixer als debats de les televisions públiques -condicionats pels blocs.

La visita de Mas arriba després que Puigdemont s'hagi vist també avui a Brussel·les amb Anna Gabriel i Benet Salellas, de la CUP, i que dimarts rebés la visita de 200 alcaldes sobiranistes que li van donar suport.