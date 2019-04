Mena: "ERC sempre queda sotmesa a la voluntat de Puigdemont"

Els comuns han tornat a la càrrega avui contra ERC per denunciar la seva suposada supeditació a JxCat després que l'expresident Carles Puigdemont posés com a condició per investir Pedro Sánchez que es reconegui el dret a l'autodeterminació, tot i no reclamar una consulta. En un acte a Rubí davant d'una seixantena de persones, el número 5 de la candidatura, Joan Mena, ha criticat que Puigdemont hagi sortit "a corre-cuita a desmentir Junqueras que no avalaran Sánchez" i ha sentenciat que "ERC sempre queda sotmesa a la voluntat de Puigdemont i de la dreta catalana".

"Puigdemont sempre acaba atrapant ERC i serà ell qui decidirà què ha de fer l'independentisme al Congrés", ha remarcat l'exdiputat al Congrés, que ha afirmat que el que hi ha entre "JxCat i ERC és un joc de trons per veure qui venç en l'independentisme quan el que hi ha en joc és la vida de la gent". En aquesta línia, Mena ha reiterat que Puigdemont és "sempre qui imposa la política de la Generalitat" i ha lamentat que "ERC no s'atreveix a aturar-li els peus".

El número 5 de la candidatura, ha instat els republicans a no escoltar els cants de sirena de l'expresident exiliat. "Des del cor de la catalunya popular li demanem a ERC que no escolti les veus de Waterloo, que s'alliberi del PDECat, per no rebentar un altre cop la via del diàleg" en al·lusió al veto als pressupostos que va conduir, entre d'altres motius, a la convocatòria d'eleccions. "No s'entén que el PDECat i ERC hagin bloquejat l'esperança de canvi de tots els pobles d'Espanya, de l'Espanya republicana i fraternal que vol construir un Estat plurinacional", ha criticat Mena, que també ha lamentat que les dues grans forces independentistes no hagin volgut augmentar el salari mínim amb el seu no als comptes.

Mena també ha carregat contra el PSOE per la seva manca de valentia a l'hora de derogar la reforma laboral o incrementar les pensions. "La gent d'esquerres ja està farta de lla hipocresa del PSOE, que té masses lligams amb el poder perquè molts dels seus ministres s'asseuen als consells d'admintsració de grans empreses un cop deixen la política", ha etzibat.

La número 2 d'En Comú Podem, Aina Vidal, també ha criticat les renúncies socials del PSOE i ha acusat Pedro Sánchez de postureig amb els divendres socials perquè "no ha tingut cinc minuts per posar en marxa el decret més urgent, el de revaloritzar les pensions, tot i comptar amb prou suports". "Amb qui derogarà la reforma laboral el PSOE? Amb qui pactaran?", s'ha preguntat per advertir que si poden pactaran amb Ciutadans i aquests canvis es quedaran en un calaix.

Alicia Ramos, número 8, ha denunciat també que el PSOE és una "opció de minims perquè els de sempre segueixin dictant les regles" i ha deixat clar que "el vot útil és pels qui posen sobre la taula propostes valentes com En Comú Podem". "El vot util no és el PSOE que pactarà amb Cs, el partit de l'íbex 35, que ven un patriotisme i un feminisme fals", ha reblat l'exdiputada al Congrés, que ha criticat també que el PDECat i ERC tombessin "els pressupostos més socials de la història".