Les noves conselleres de Presidència i de Cultura, Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga, han pres possessió aquest dilluns a primera hora com membres del Govern de Quim Torra. El president ha engegat la cerimònia al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat donant la paraula al secretari del Govern, Víctor Cullell, que ha llegit els decrets de cessament d'Elsa Artadi i Laura Borràs i els de nomenament de les noves conselleres, signats ahir diumenge pel cap de l'executiu.

Tant a Budó com a Vilallonga han promès el càrrec davant del cap de l'executiu i han assumit exercir-lo amb "fidelitat i lleialtat" al president.

▶ El #president @QuimTorraiPla dona la benvinguda a les noves conselleres @meritxellbudo i @mvilallonga: "dues dones de trajectòria contrastada que ens ajudaran a consolidar un govern amb desafiaments constants i amb moltes ganes de fer feina i servir la ciutadania". pic.twitter.com/hnwKaGCX2D — Govern. Generalitat (@govern) 25 de marzo de 2019

El cap de l'executiu ha pres la paraula per donar la benvinguda a les noves conselleres, que ha presentat com a dues dones "amb trajectòria contrastada" que "ajudaran a consolidar un govern amb desafiaments constants". Uns reptes que Torra ha situat, a banda dels problemes socials, també en la "repressió" causada arran de la investigació judicial del Procés i el judici de l'1 d'octubre.

651x366 Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga prenen possessió com a noves conselleres del Govern de Torra / PERE VIRGILI Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga prenen possessió com a noves conselleres del Govern de Torra / PERE VIRGILI

651x366 Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga prenen possessió com a noves conselleres del Govern de Torra / PERE VIRGILI Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga prenen possessió com a noves conselleres del Govern de Torra / PERE VIRGILI

Per acomiadar les dues consellers que han "marcat" -en paraules seves- aquests primers mesos del seu govern. A Artadi l'ha definit com l'"engranatge essencial" de l'administració, més tenint en compte, ha reconegut, la seva manca d'experiència en la gestió del dia a dia. "Hem teixit una lleialtat imbatible", ha afirmat el president.

En el cas de la consellera Laura Borràs, Torra s'hi ha referit també des del punt de vista de l'amistat que els uneix. "Portes la cultura a dins, a la sang, a la pell, a la punta dels dits (...) en aquests mesos m'he referit a tu com la 'superconsellera'", ha dit, afegint que creu que tenen una manera similar d'entendre la política, no només per "gestionar" sinó també per "encendre consciències".

651x366 Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga prenen possessió com a noves conselleres del Govern de Torra / PERE VIRGILI Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga prenen possessió com a noves conselleres del Govern de Torra / PERE VIRGILI

A la cerimònia hi era present el Govern en ple, a més del president del Parlament, Roger Torrent, que ha acompanyat el cap de de l'executiu en la sessió, i els membres de la mesa de la cambra. També han assistit a la presa de possessió els familiars dels exconsellers a l'exili i a la presó Jordi Turull i Lluís Puig, titulars de Presidència i Cultura en la passada legislatura i que van ser cessats per l'aplicació de l'article 155. El mateix president ha reconegut haver abordat amb ells el relleu dels departaments.